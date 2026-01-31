陳凱琳鄭嘉穎一家五口奇特方式用餐震驚網民　仔仔食得津津有味

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。

雖然陳凱琳的工作非常之忙碌，但她一直有盡到做媽媽的責任，把三名仔仔照顧得十分之好。而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，轉型住家男，經常陪伴仔仔。

陳凱琳為老公鄭嘉穎慶祝56歲生日。(IG圖片)

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與陳凱琳結婚後，先後誕下三名可愛兒子。（IG：@kevincheng_official）

將肉醬意粉直接倒餐桌上食用

日前陳凱琳於IG分享了他們一家五口在家中用餐的短片，隨即引起網民熱議。片中他們一家人在吃西蘭花肉醬意粉，而最特別之處，是他們直接把意粉倒在餐桌上面吃。鄭嘉穎負責把意粉和肉醬倒在餐桌上，並把肉醬意粉拌勻給仔仔享用，還盛了一碗給坐在BB椅上的孻仔。他的大仔和二仔看到餐桌上的意粉都表現得相當興奮，並吃得津津有味，對於爸爸直接把意粉倒桌上給他們吃，完全沒有感到半點驚訝。陳凱琳則負責為他們拍片記錄。陳凱琳發文寫道：「Spaghetti on the table kinda night 🍝」。

餐桌上直接開餐。(陳凱琳IG截圖)

已非首次直接倒食物在餐桌上食用

不少網民看到這條片都大表驚訝，因為一般人都不會把食物直接放在餐桌上用餐，而不用碗碟盤子等器皿盛着。有網民留言表示：「為什麽要直接放桌上，潔癖人接受不來」、「這是印度人嗎？」、「起碼墊張透明保鮮紙啊」、「桌面會不會染色？」，亦有人支持他們這樣用餐：「偶爾這樣子來一頓崽崽們情緒高漲興趣盎然吃得更香啊」。其實今次已非他們一家首次把食物直接倒在餐桌上用餐，2023年父親節，他們就曾試過把意粉直接倒餐桌上食用，當時陳凱琳與鄭嘉穎也是初次嘗試，當他倆第一次看到這種“呈現”晚餐的獨特方式時，也有點懷疑衛生嗎？他們的孩子真的會吃這些食物嗎？但他們試著保持開放的心態，看看會發生什麼。

