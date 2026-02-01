肥媽曬大埔2千萬豪宅私人農地　規模大到被誤認移居內地

現年71歲的「肥媽」Maria Cordero向來熱愛入廚，對食材極有要求。近日她在小紅書上載一段影片，大曬其豪宅內的私人農地，更虛心向網民徵求種植建議：「種點什麼好？」由於農地面積廣闊，隨即引發網民熱議，不少人更一度誤以為肥媽已移居內地生活。



肥媽曬大埔2千萬豪宅私人農地

影片中可見，肥媽置身於一片已經翻好土、規劃整齊的農地前。她興致勃勃地向粉絲展示這片心頭好，並詢問大家有沒有好主意，推薦一些既實用又好吃的農作物。由於該片土地空間感十足，背景環境清幽，不少內地網民紛紛留言詢問：「肥媽搬去內地哪裡住了？」、「這是大灣區的退休生活嗎？」

正呀！（截圖）

好多收穫！（截圖）

肥媽自家農地！（截圖）

曾因種瓜惹鼠患 裝太陽能驅鳥器顯環保

事實上，這並非內地物業，而是肥媽位於大埔、市值2千萬元的三層別墅。肥媽熱愛烹飪，多年前已在家中種植有機食材。肥媽表示她之前還有種瓜類農作物，可是惹來不少老鼠，所以便不再種瓜類了。肥媽在花園裝了多個太陽能驅鳥器來保護農作物，好用又環保。不少網民都大讚她打理這個自家農場十分厲害。

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

坐擁多地物業不愁生活

肥媽早前曾在專訪中自爆炒燶股慘蝕半億，但其實她依然不愁生活。肥媽於馬來西亞沙巴就有一幢3800多呎複式豪宅，令外界驚嘆她有如此多物業，肥媽說：「嗰時大陸啲樓咁平，叫啲人買又唔買，之前大灣區啲樓38萬咋，我花成6、7個鐘上去。」至於共有多少個物業，肥媽說：「有幾多唔講喇，依家逐間分畀啲孫，自己一個老人家邊住到咁多，總之香港、馬拉同惠洲呢3間屋就留畀自己，因為3間都滿載咗我同我老公嘅回憶，全部都係佢一手一腳打造嘅。」從她以往分享過的影片可見，她的沙巴豪宅內有開放式廚房，客廳可放三張大梳化以及一張七人飯檯，旁邊設有旋轉樓梯，露台則有泳池，擁有開揚的山景景觀。