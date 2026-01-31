黃金回落丨林建明想熔30年前《今日睇真D》金牌　好糾結：去定留

最近金價屢創新高，現貨金價曾創下每盎司 5,595.41 美元的歷史新高，雖然今日（31日）一度暴跌回 4,683 美元水平，但仍掀起全城「淘金熱」。「大姐明」林建明日前在 Facebook 展示一張珍藏多年的《今日睇真D》金牌，更苦惱發問應否將這塊具代表性的金牌熔掉套現，隨即引發網民熱議！

林建明係亞視王牌節目《 今日睇真D》主持人。（facebook@林建明）

林建明係亞視王牌節目《 今日睇真D》主持人。（節目截圖）

《睇真D》金牌重秤 價值翻漲十倍以上

大姐明分享的照片中，金牌刻有當年亞視皇牌節目《今日睇真D》的標誌，形狀為橢圓形，雖然未有標明實際大小，但目測相當厚實重秤。面對不斷攀升的金價，大姐明留言問網民意見：「金價飆升，近日又創新高！也想把這個熔掉，但又有些不捨！可否給我一些意見呢？去或留？」

事實上，大姐明與《睇真D》淵源極深。回顧 90 年代紀錄，1996 年大姐明生日時，節目組曾集資訂製價值六千多元的足金「金牌記者證」送給她，估計約重約2盎司。雖然不是大姐明現時展示出的那一塊，當年金價僅為每盎司約 387 美元，若按現時高位計算，價值早已翻漲十倍以上。

林建明心思思想熔咗《今日睇真D》金牌。（facebook@林建明）

盧希萊同林建明感情深厚。（盧希萊FB）

網民建議拍賣：亞視迷爭要

帖文一出，網民反應兩極。不少亞視迷紛紛勸止大姐明，認為這塊金牌是無價寶，象徵了亞視輝煌時代的珍貴回憶，絕對不能用金錢衡量：「肯定唔好賣啦！呢個係你『大姐明』其中一個 Icon 嚟，誰可替代！」 有人甚至提議不如拿去拍賣，相信會有大批粉絲爭奪。不過，亦有網民笑言擔心金牌並非真金，林建明隨即親自回覆：「唔會，唔係金佢都唔收！」 更有網民幽默留言，指若最後發現是假金，大姐明恐怕要「轉場」：「到時要上《東張西望》」，十分搞笑。

金牌節目開山鼻祖 解剖外星人轟動全港

《今日睇真D》由余詠珊於1994年3月創製，可說是現代時事資訊節目如《東張西望》的原形。節目當年的影響力無人能及，特別是1995年播出「解剖外星人」紀錄片，更是成為全港市民茶餘飯後的熱話，雖然事隔22年後，片段製作人梅拉里斯承認造假，片段中的「外星人」其實是由雕刻家製作。不過，《今日睇真D》確是亞視標誌性的娛樂資訊節目，這塊金牌代表的意義，確實非一般金飾可比擬。

《今日睇真D》播出「解剖外星人」紀錄片掀起一陣熱話。（網上片段截圖）