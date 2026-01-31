高學歷「講波女神」深夜IG宣布緊急停工！　曾突發失聰今再入院

現年29歲，由「講波女神」成功轉型為藝人兼歌手的Kylie C.（鄭杞瑤），原本正為農曆新年年宵檔口「杞子堂」籌備，更預告會以古裝大夫造型與粉絲見面。豈料昨晚（30日）她突然在社交平台拋下震撼彈，宣佈因身體抱恙，經醫生評估後需緊急暫停所有公開活動及工作，消息一出令不少粉絲既驚訝又擔憂。



Kylie C. 鄭杞瑤因身材而有名。（IG@ckykylie）

深夜發文致歉 年宵「應診」計劃恐受阻

Kylie C. 在限時動態中以黑底白字寫下長文，語氣沉重。她表示：「很抱歉地通知大家，由於身體原因，我需要暫時放下接下來的所有公開活動和工作，專心接受治療。」她未有詳細透露病況，僅指經過醫生詳細評估，為了長遠健康著想，必須作出這個艱難決定。

據知，Kylie C. 原本對今年年宵寄予厚望，早前更興奮透露會將攤位設計成中藥百子櫃，化身成「鄭醫師」為粉絲排難解疑。有消息指，Kylie C.這兩星期身體突感不適，主持工作已受影響，目前最重要是讓她靜心休養，至於能否趕及年宵復出，仍屬未知之數。

Kylie C. 鄭杞瑤今日上載兩張圖片。（IG@ckykylie）

更新「病情」 上載語錄概嘆無助

Kylie C. 鄭杞瑤今日上載兩張圖片，其中一張顯示在醫院留院所佩帶的病人手帶，一旁寫着「thanks everyone, speedy recovery（多謝大家，我會盡量康復）」，另一張則是「A LETTER TO MY ANGER. nothing hurts more than seeing yourself again in the same situation after getting better for a while.（致憤怒：世上最痛心的，莫過於以為一切剛有好轉，轉眼卻發現自己又被打回原形，重陷困境。）」

Kylie C.鄭杞瑤深夜IG宣布緊急停工！（IG截圖）

學霸女神入行路 由被嘲「大山婆」到封胸轉型

Kylie C. 的演藝之路走來不易，與一般「花瓶」形象大相逕庭。她在英國修讀犯罪心理學畢業，曾任職行為治療師，是一名不折不扣的高學歷「學霸」。2021年她參加ACE演藝模特兒大賽奪冠入行，初期因身形較圓潤飽受網民抨擊為「大山婆」，甚至被諷刺「翻版袁嘉敏」。

雖然面對不少負評，但她憑著其標誌性的身材及親和力，在NowTV擔任足球評述員期間成功突圍，被封為「新一代講波女神」。然而，Kylie C. 並未甘於只做「身材擔當」，近年她決心洗底，不僅刪除社交網大量性感泳衣照，更苦練歌藝，先後推出《只得一半》及《可憐之人》等單曲，更獲詞神林夕加持，銳意用實力證明自己。

Kylie C.鄭杞瑤因主持足球比賽而成「講波女神」。（截圖）

舊患未癒再受打擊 粉絲湧入打氣

其實Kylie C. 的健康狀況早有隱憂，她曾在2024年透露左耳患上突發性失聰，雖訪尋名醫仍無法根治，聽力永久受損。當時她憑歌寄意，以《只得一半》道出聽力缺陷的心聲，展現出極強的生命力。

正當外界以為她已適應身體變化，事業剛起步轉型之際，卻再次因病倒下，實在令人感到惋惜。對於一位正處於搏殺期、努力想擺脫性感標籤的女藝人來說，這無疑是一個沉重的打擊。目前其社交平台已湧入大量留言，粉絲紛紛表示「工作可以再接，健康最重要」、「等你回來」。

鄭杞瑤外遊玩水。（IG@ckykylie）

