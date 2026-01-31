193郭嘉駿疑因言論惹火被雪藏　何啟華解畫：公司幫三哥請咗大假

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」今日（31日）於大嶼山愉景灣舉行，MIRROR成員Edan呂爵安、COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Candy王家晴、ERROR成員阿Dee何啟華、「肥仔」梁業及保錡等一眾藝員一同出席，為賽跑活動揭開序幕。ERROR成員193郭嘉駿早前因為曾於網上公開炮轟經理人鄧永鑄（阿濟），近日疑似開始被公司雪藏，今日ERROR亦「三缺一」現身跑步活動，更引起粉絲要求退款。

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」啟步禮雲集MIRROR、COLLAR及ERROR隊員出席。（陳順禎 攝）

MIRROR則由Edan呂爵安代表出席。（陳順禎 攝）

COLLAR成員蘇雅琳、王家晴為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR三缺一為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR成員何啟華、梁業、吳保錡與MIRROR成員呂爵安今日在活動上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

193郭嘉駿疑被公司雪藏 何啟華：公司幫三哥請咗『大假』

ERROR三位成員何啟華、梁業與保錡今日在活動上接受傳媒訪問，談到組合三缺一令部分粉絲選擇棄賽，何啟華表示：「知道知道！（公司會安排退款？）呢樣要睇公司安排，我唔知㗎喎，要等我做咗CEO先答到。」對於193疑似被雪藏，何啟華以「放假」作為解釋為郭嘉駿解畫：「公司依家幫三哥請咗個『大假』，就睇佢自己想幾時飛返嚟，佢放緊假都幾好呀！」吳保錡亦自嘲：「我早排都『放咗個假』！」令阿Dee笑言：「呢個人都係『放假』嘅OG（始祖）嚟㗎！視乎返193本人，假期定工作生活上嘅嘢係佢自己決定。」

ERROR組合今日三缺一，在沒有193情況下出席活動。（陳順禎 攝）

何啟華與193見面詳談7個鐘 澄清：我冇講之後『瓜咗冇機會講』嗰句

何啟華亦透露最近曾與郭嘉駿見面，更花大量時間詳談：「我哋面對面傾咗七個鐘頭！主要傾『放假』去邊，可能東南亞、『暖啲』嘅可以避一避冬天！」對於勸喻對方道歉要把握時機，何啟華亦表示：「我都有勸佢道歉要快啲！但係之後嗰句唔係我講嘅，『如果瓜咗就冇機會講』呢句係佢講嘅！」曾一度被雪藏的保錡，則表示有見過郭嘉駿，但未建議停工期間如何運用時間：「我有呀，我走咗去讀書嘛，佢本身讀好多書，叫佢讀書就嘥時間，佢就自己控制啦！」

193被公司雪藏「放大假」後，曾與何啟華詳談長達7小時。（陳順禎 攝）

郭嘉駿Threads言論惹火隊友齊刪帳號 何啟華：有啲人唔玩得就危險嘅！

對於郭嘉駿此前於社交媒體Threads發表的惹火言論，保錡、阿Dee及肥仔都表示：「就快Del咗Threads！」阿Dee對於193該如何控制言論，嘆指：「我覺得冇乜所謂嘅……有啲人唔係好玩得……就危險嘅！交返畀佢自己決定啦！」