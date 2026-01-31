游學修追擊ViuTV社交媒體　何啟華關心好友心情：但佢冇覆我囉

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」今日（31日）於大嶼山愉景灣舉行，MIRROR成員Edan呂爵安、COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Candy王家晴、ERROR成員阿Dee何啟華、「肥仔」梁業及保錡等一眾藝員一同出席，為賽跑活動揭開序幕。

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」啟步禮雲集MIRROR、COLLAR及ERROR隊員出席。（陳順禎 攝）

MIRROR則由Edan呂爵安代表出席。（陳順禎 攝）

COLLAR成員蘇雅琳、王家晴為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR三缺一為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR成員何啟華、梁業、吳保錡與MIRROR成員呂爵安今日在活動上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

游學修追擊ViuTV引關注 何啟華直認有關心好友心情未獲回覆

游學修近日因為發現在一場宣傳活動中未被ViuTV訪問，疑似不滿被電視台冷待，因此在社交媒體上進行連串追擊行為，洗版式留言引起大量網民注意及揣測背後原因。身為游學修好友的何啟華，在受訪期間亦表示有關心對方心情：「有㗎！但係佢冇覆我囉！」但由於自己未參與事件當中，阿Dee亦補充指：「真係唔關我事，所以我唔知點回應，問返佢本人啦！」至於問題始末，何啟華則故弄玄虛地表示：「風水問題嚟嘅，火運一旺就會影響到、幫助到身邊嘅人。」

游學修近日在社交媒體上追擊ViuTV，疑不滿被電視台冷待。（陳順禎 攝）

何啟華表示有關心好友游學修心情，但未獲回覆。（陳順禎 攝）

食蒜蓉白菜仔後激吻楊偲泳 何啟華：驚吸血鬼呀嘛！

早前在《夜王》宣傳活動上，何啟華被Renci楊偲泳踢爆拍攝吻戲前食蒜蓉白菜仔，阿Dee被問到事件時以笑化解：「因為驚吸血鬼呀嘛！」但亦解釋指為一場意外：「我都預咗Renci會講㗎！嗰次真係好大嘅誤會，我要拍呢場戲係有食得清啲嘅，刷晒牙之後結果停機放飯，真係驚胃痛所以食咗兩條蒜蓉白菜仔，我仲食完大聲咁講『好好味喎！』結果一roll機，Renci就話『有冇搞錯呀阿Dee！』我就即劇去𠺘口！」何啟華與楊偲泳最後順利完成吻戲，更大讚對手專業「Renci真係好專業，好值得信任嘅好夥伴！」至於Renci的報復計劃，何啟華笑言不怕：「佢唔夠我玩嘅，我會存貨㗎嘛！」

楊偲泳踢爆何啟華在拍吻戲前食蒜蓉白菜仔。（葉志明 攝）