保錡疑被踢出球隊辯稱因工作缺席練波比賽：退唔退出唔特別在乎！

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」今日（31日）於大嶼山愉景灣舉行，MIRROR成員Edan呂爵安、COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Candy王家晴、ERROR成員阿Dee何啟華、「肥仔」梁業及保錡等一眾藝員一同出席，為賽跑活動揭開序幕。保錡出席活動前，原屬球隊「全民足球體育會」發文公布保錡結束球員身份，直指「池小龍大」「全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！」指責保錡對待隊員的差劣態度；保錡亦發文表示主動離隊，及後卻刪除該帖文。

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」啟步禮雲集MIRROR、COLLAR及ERROR隊員出席。（陳順禎 攝）

MIRROR則由Edan呂爵安代表出席。（陳順禎 攝）

COLLAR成員蘇雅琳、王家晴為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR三缺一為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR成員何啟華、梁業、吳保錡與MIRROR成員呂爵安今日在活動上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

吳保錡原屬球隊「全民足球體育會」，昨日發文指責保錡對待隊員的差劣態度，因此終結球隊合作；保錡亦發文表示主動離隊，及後卻刪除該帖文。（全民足球體育會IG圖片）

保錡辯稱因工作缺席練波比賽 輕言：退唔退出唔特別在乎！

保錡今日出席活動接受傳媒訪問，提到結束球員身份、但兩方對中止合作各有說法，保錡受訪時則辯稱：「之前休息、正式加入返工作都缺席咗好多次練波、比賽，就係咁囉！」對於離隊兩方矛盾說法，保錡則輕言表示：「算啦！退唔退出嘅嘢都唔特別在乎！在乎嘅嘢係努力面對依家工作。」

保錡辯稱自己因為工作而缺席多次練波及比賽。（陳順禎 攝）

保錡表示不在乎離隊或被踢隊，只在乎目前的工作。（陳順禎 攝）

遭球隊指責性格名氣過大 保錡：屎波嘅人態度會認真啲！

保錡被全民足球體育會在帖文中指責態度不佳、性格名氣過大，保錡則辯解指：「競技性運動本身都會有口舌之爭，確實我嘅態度係有啲差嘅！（何啟華：道歉要快！）Sorry！唔好意思，我嘅態度係有啲差。要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」