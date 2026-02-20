TVB現役「視帝」名單 郭晉安馬德鐘低調消失親生仔僅剩5人
撰文：黃欣華
出版：更新：
TVB（無綫電視）近年藝人流失率高，連象徵最高榮譽的「視帝」亦不例外。隨著《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月落幕，視帝名單再度洗牌。目前仍有合約在身（包括經理人合約及邵氏兄弟關係）的「最佳男主角」人數縮減，僅餘下數名中堅份子支撐大局。
「親生仔」核心組：TVB合約穩定
陳豪 (2007年視帝)：雖然已54歲，但仍是TVB最高薪藝人，主力拍攝《執法者們》、《俠醫》等重頭劇。
陳展鵬 (2016年視帝)：近年產量越來越少，正拍攝《玫瑰戰爭》。
馬國明 (2019年視帝)：儘管多次傳出離巢，但他依然效力TVB。
譚俊彥 (2021年視帝)：深受管理層器重，目前未有劇在身。
張振朗 (2024年視帝)：上屆憑《奪命提示》封帝，目前未有劇在身。
「新科視帝」：黃宗澤首度登基
黃宗澤 (2025年視帝)：在2026年1月舉行的頒獎禮中，黃宗澤憑《新聞女王2》中「古肇華」一角，入行多年首度圓夢奪得「最佳男主角」。雖然他隸屬邵氏兄弟，但與TVB維持深度緊密合約關係，是目前的頭號招牌。
「部頭/資深組」：關係漸行漸遠
黎耀祥 (三屆視帝)：目前主要以「部頭合約」形式合作，多數時間在內地發展，約一年回港拍攝一劇。
陳山聰 (2022年視帝)：雖有合約，但近期更多參與品牌活動及個人發展。
【離巢視帝名單】三屆視帝郭晉安低調消失
值得留意的是，視帝陣容近期出現重大缺口：
郭晉安 (三屆視帝)：其個人資料於2025年底從TVB官網藝員名單中「悄悄消失」，及後證實正式離巢，結束多年賓主關係。
馬德鐘 (2018年視帝)：2026年1月宣布約滿不續，未來重心轉向內地商演及音樂會。
王浩信 (兩屆視帝)：早已轉為部頭合約並將事業重心北移，與TVB的「現役」感覺已大幅減弱。