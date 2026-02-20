TVB現役「視帝」名單　郭晉安馬德鐘低調消失親生仔僅剩5人

TVB（無綫電視）近年藝人流失率高，連象徵最高榮譽的「視帝」亦不例外。隨著《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月落幕，視帝名單再度洗牌。目前仍有合約在身（包括經理人合約及邵氏兄弟關係）的「最佳男主角」人數縮減，僅餘下數名中堅份子支撐大局。

「親生仔」核心組：TVB合約穩定

陳豪 (2007年視帝)：雖然已54歲，但仍是TVB最高薪藝人，主力拍攝《執法者們》、《俠醫》等重頭劇。

陳豪創立的自家品牌「Blooms coffee 」獲不少民眾光顧 。（資料圖片）

陳展鵬 (2016年視帝)：近年產量越來越少，正拍攝《玫瑰戰爭》。

陳展鵬近年有機會重拾歌手身分。（IG@rucochan）

馬國明 (2019年視帝)：儘管多次傳出離巢，但他依然效力TVB。

馬國明在大灣區擁有高人氣。（馬國明微博圖片）

譚俊彥 (2021年視帝)：深受管理層器重，目前未有劇在身。

譚俊彥會為慈善大展廚藝及唱歌。（陳順禎 攝）

張振朗 (2024年視帝)：上屆憑《奪命提示》封帝，目前未有劇在身。

《奪命提示》張振朗。

「新科視帝」：黃宗澤首度登基

黃宗澤 (2025年視帝)：在2026年1月舉行的頒獎禮中，黃宗澤憑《新聞女王2》中「古肇華」一角，入行多年首度圓夢奪得「最佳男主角」。雖然他隸屬邵氏兄弟，但與TVB維持深度緊密合約關係，是目前的頭號招牌。

黃宗澤憑著《新聞女王2》中「Kingston」一角，大熱奪得「最佳男主角」，成雙料視帝。（香港01攝）

「部頭/資深組」：關係漸行漸遠

黎耀祥 (三屆視帝)：目前主要以「部頭合約」形式合作，多數時間在內地發展，約一年回港拍攝一劇。

黎耀祥。(公關提供)

陳山聰 (2022年視帝)：雖有合約，但近期更多參與品牌活動及個人發展。

陳山聰憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

【離巢視帝名單】三屆視帝郭晉安低調消失

值得留意的是，視帝陣容近期出現重大缺口：

郭晉安 (三屆視帝)：其個人資料於2025年底從TVB官網藝員名單中「悄悄消失」，及後證實正式離巢，結束多年賓主關係。

郭晉安係三屆視帝，離婚後狀態越來越勇。（葉志明攝）

馬德鐘 (2018年視帝)：2026年1月宣布約滿不續，未來重心轉向內地商演及音樂會。

馬德鐘。（官方提供圖片）

王浩信 (兩屆視帝)：早已轉為部頭合約並將事業重心北移，與TVB的「現役」感覺已大幅減弱。