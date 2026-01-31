王祖賢59歲生日進駐小紅書發感言　首個vlog揭私下生活盡見真性情

王祖賢是90年代女神，她當年憑着電影《倩女幽魂》飾演女鬼聶小倩一角而傾倒眾生，絕美的樣貌和造型令人留下深刻印象，奠定女神地位，至今依然令人回味。王祖賢已息影多年，並移居加拿大潛心修佛過着低調生活，但她仍備受喜愛，一眾網民至今依然關注她，她亦偶爾會於社交網分享生活近況。去年她就透過社交網站宣布會在加拿大開設一間養生艾灸館，更表示會親自上陣為顧客服務。最近王祖賢更進駐了多個社交平台與粉絲和網民互動。

連續進駐多個社交平台

繼日前突然開設帳號進駐快手平台，接着又於抖音開設帳號，正式進駐該平台，更火速登上熱榜之後，王祖賢今日趁她的59歲正日生日，進駐小紅書同大家見面，並發布了她在這裡的首個帖子。她以：「大家好，我是王祖賢，好久不見～」為標題，發文寫道：「這些年的日子，過得安靜也充實。我一直在摸索屬於自己的生活節奏：經營一家小小的艾灸館，幫助有緣的人感受溫暖，和大家一起在艾葉燃燒的草本香氣中找到平靜的內心。其餘時刻會陪陪我的小狗，養花、走路。時間讓我愈發相信，最珍貴的即是當下。」

親解進駐社交平台之謎

王祖賢親解進駐社交平台之謎：「所以我來到這裏，不是作為一個演員，而是作為一個生活的分享者。我想和你們分享我走過的街角、上班的小日常、或是情緒起伏時安頓自己的小方法……生活不止有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的、甚至有點“糟心”的瞬間，才構成真實的我，記錄本身就是一種幸福～59歲這天，我還是希望自己能夠一直保持這份“平常心”，保持熱愛、保持感恩。無論何時，都需要不斷學習“如何愛（艾）自己”。在未來的日子裏，我會在這裏分享我的生活，和你們在評論區聊聊天，當然也期待在這裏聽到你們的故事！拜拜下次見😁」

發布首個vlog揭私下生活盡見真性情

大批網民都紛紛歡迎王祖賢，但卻有些網民不相信真的是她，她的帳號是有官方認證的。王祖賢於3小時後又上載了一條vlog，留言寫道：「月初去硅谷出了趟差，第一次嘗試拍vlog快過年啦，先祝大家新年快樂，馬到成功！ 我很希望把祝福給你們，大家有什麼想看的可以留言告訴我哦~~」片中的她打扮casual，化上淡妝，依然漂亮。期間她看中了一款巧克力要3.9美元一顆，即叫同行友人請她吃一顆，相當可愛，盡見真性情。王祖賢生日連續發布兩個作品，果然好積極與網民分享她的生活。

