江芷妮爸爸猝逝終年87歲　悲痛不捨：無預警很突然沒能好好道別

現年48歲的江芷妮（Cherie）2007年約滿TVB離巢後退出娛樂圈，並轉行從商開美容院做老闆，同時她亦繼續進修，除了在香港大學修畢工商管理碩士學位之外，還獲得美容業資歷認可4級資格，更擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。不過昨日（30日）江芷妮就透露父親突然離世的消息：「無預警很突然沒能好好道別，但感謝天父讓您無痛離開。87歲，您完滿畢業啦。爸爸，感謝您養育之恩❤️🙏🏻」江芷妮分享了多張父女合照，除了有童年照之外，還有兩父女去旅行的照片，當中更有三代同堂的溫馨合照，可見江芷妮對爸爸的離世十分不捨。

江芷妮（Cherie）淡出幕前多年。（IG@cherie.tkong）

為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）擔任客席嘉賓。（IG@cherie.tkong）

出席博覽會。（IG截圖）

擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。（IG截圖）

童年照。（IG@cherie.tkong）

江芷妮透露父親突然離世的消息。（IG@cherie.tkong）

三代同堂。（IG@cherie.tkong）

不捨。（IG@cherie.tkong）

江芷妮曾贏得台慶百萬現金獎

江芷妮曾赴美國及日本留學，當年陪朋友面試港姐被發掘，2001年加入TVB，初時擔任《非常音樂空間》、《K-100》主持工作等，經常被指與唐詩詠撞樣，她亦有拍攝劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明曾是螢幕情侶。不過江芷妮在2007年約滿後離巢，並用在《萬千星輝賀台慶2007》中贏得的價值100萬港元的現金獎，以及多年來參與遊戲節目所贏得的30多萬港元獎金作成本，成立自己的美容集團。

江芷妮與馬國明曾是螢幕情侶。（TVB）

成立美容集團。

江芷妮曾以老闆娘身份現身HOY TV節目《有種老闆娘》做嘉賓。（資料圖片）

轉行從商成女強人！（IG@cherie.tkong）

轉行從商成女強人！（IG@cherie.tkong）

江芷妮轉行從商開美容院做老闆

2012年江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿。轉型成功的江芷妮，事業上了軌道，不時出席美容業界會議，又會出埠視察，更親身上陣介紹自家產品，做埋生招牌，而48歲的她更保養得宜，皮膚仍白滑緊緻，狀態Fit爆！

溫馨！（IG@cherie.tkong）

出席生日會。（IG@cherie.tkong）

江芷妮相約好友羅泳嫻及康子妮（現名康滎舫）聚會。（IG@cherie.tkong）

出席美容展。（IG@cherie.tkong）

出埠視察。（IG@cherie.tkong）

寓工作於娛樂！（IG@cherie.tkong）