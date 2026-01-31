江芷妮爸爸猝逝終年87歲 悲痛不捨：無預警很突然沒能好好道別
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年48歲的江芷妮（Cherie）2007年約滿TVB離巢後退出娛樂圈，並轉行從商開美容院做老闆，同時她亦繼續進修，除了在香港大學修畢工商管理碩士學位之外，還獲得美容業資歷認可4級資格，更擔任職業訓練局美容及美髮業訓練委員會主席。不過昨日（30日）江芷妮就透露父親突然離世的消息：「無預警很突然沒能好好道別，但感謝天父讓您無痛離開。87歲，您完滿畢業啦。爸爸，感謝您養育之恩❤️🙏🏻」江芷妮分享了多張父女合照，除了有童年照之外，還有兩父女去旅行的照片，當中更有三代同堂的溫馨合照，可見江芷妮對爸爸的離世十分不捨。
江芷妮曾贏得台慶百萬現金獎
江芷妮曾赴美國及日本留學，當年陪朋友面試港姐被發掘，2001年加入TVB，初時擔任《非常音樂空間》、《K-100》主持工作等，經常被指與唐詩詠撞樣，她亦有拍攝劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明曾是螢幕情侶。不過江芷妮在2007年約滿後離巢，並用在《萬千星輝賀台慶2007》中贏得的價值100萬港元的現金獎，以及多年來參與遊戲節目所贏得的30多萬港元獎金作成本，成立自己的美容集團。
江芷妮轉行從商開美容院做老闆
2012年江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿。轉型成功的江芷妮，事業上了軌道，不時出席美容業界會議，又會出埠視察，更親身上陣介紹自家產品，做埋生招牌，而48歲的她更保養得宜，皮膚仍白滑緊緻，狀態Fit爆！