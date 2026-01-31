陳庭欣大爆阿Bob言出必行有介紹男仔　不介意身家：唔係擇偶條件

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）人美心善，今日（31日）現身南華體育會出席慈善活動，熱愛打匹克球的她更即場獻技，相當精彩，在接受媒體訪問時，更自爆基本上一個禮拜打四、五次，還厲害到去深圳考教練牌：「下個禮拜就去考教練牌，希望會成功。我考之餘，我亦都捉埋關楚耀一齊考，點不知關楚耀又捉埋佢老婆一齊考，所以我哋一行五、六人上去考教練牌。」

陳庭欣熱愛打匹克球。（陳順禎 攝）

林盛斌言出必行

陳庭欣去年底宣布與「十億男友」楊振源（Benny）分手，她在接受訪問時曾表示與對方三觀不合，問到到底是那三觀時，她就表示：「唔講啦，我都希望有一啲嘢係留返畀自己同佢嘅，同埋有啲嘢過去咗就放低佢，Move on。」而提到圈中媒人林盛斌（Bob）曾公開揚言要為她找到一個Mr. Right，原來果真在進行中，她表示：「佢上個禮拜send畀我話『喂得唔得閒呀，呢個幾好喎，約出嚟食飯啦！』我都好多謝佢，我話『有時間都可以識個朋友』，但其他嘢冇特別去諗得多，但阿Bob真係言出必行。」（嗰個人咩行業，收入點？）未知，未約到個日期見。」表示可能過完新年之後再約。

陳庭欣表示阿Bob真的言出必行。（陳順禎 攝）

陳庭欣談擇偶條件

同「十億男友」楊振源拍拖八年，外界總會以「想嫁入豪門」來形容她，問到將來另一半沒有十億身家行不行時，她就二話不說：「我又要再重複講，佢本身都冇十億，解釋咗好多次，都冇人聽我講，所以嗰個數字唔係一個擇偶嘅條件。（將來另一半窮過你得唔得呀？）冇話窮唔窮喎，其實要搵一個真係能夠去溝通囉，如果你話我真係要加少少嘅要求或條件，我希望佢係會鍾意小動物。（需唔需要打匹克球？）都好喎。（如果係普通打工仔？）我冇諗咁遠，（有冇機會同翟威廉再續前緣？）我同佢仲keep住係好好嘅朋友。（同前男友唔會變仇人？）我一定唔會，我覺得冇需要變仇人。」

陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

不介意外界閒言閒語

拍拖八年始終未能開花結果，有不少網民嘲諷陳庭欣「豪門夢碎」，甚至指她是浪費青春，對此，她就有自己看法：「其實我覺得冇話咁計，一段感情唔可以用八年或八個月十八年咁樣計。所以我覺得如果有一刻我哋雙方面都決定咗或者咁樣有唔同諗法，我覺得咁樣仲好。（之前你入馬場，有網民話你釣金龜婿，介唔介意？）我唔介意，認識我嘅朋友都知道我係好貼地嘅，冇辦法去解釋咁多嘢。」另問到38歲會不會考慮去凍卵，她表示：「唔會呀，最緊要搵到真正愛你嘅人。」認為年齡不是一個問題。

贏馬！（截圖）