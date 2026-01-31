方力申坦承年紀唔細會繼續生　因長子身份：希望可以追番個仔

剛在東莞完成《show up 音樂會》的方力申（Alex)，今（31）就現身南華體育會出席慈善活動，還即場與另一嘉賓陳庭欣打匹克球，玩得不亦樂乎。而自從女兒lsla 出世後，他就變成曬B狂魔，所以在接受媒體訪問時他就揚言：「已經收斂咗，我本來想日日post，但我太太唔畀，佢琴日先至講話post到三歲就唔好再post。」表示要保護小朋友。續問到女兒像誰時，他說：「佢擘大眼就似太太多，瞌埋眼或者佢好忟嘅時候，佢個樣就似我多啲。」

方力申自從做爸爸後就變成曬B狂魔。（方力申微博圖片）

坦承因長子身份想生兒子

方力申早前曾公開表示要生多幾個，問到甚麼時候時，他表明越快越好：「其實我就想快，越快越好嘅，我都唔細年紀，（係唔係一定要追到仔為止？）唔係，冇諗㗎！生多個之後可能會諗，因為始終我係長子，我唔係好傳統但係又幾傳統，所以希望可以追番個仔嘅。」但強調自己是喜歡女兒的。

方力申表示會想生兒子。（陳順禎 攝）

小學傾向選擇傳統學校

而對於太太Maple(葉萱）生完小朋友後，短期內火速收身成功，他就表示太太主要餵人奶及有扎肚維持身型，再加上帶小孩子睡眠時間少，也是很辛苦的。當提到近日鄭嘉穎指後悔讓兒子讀國際學校，一個中文字都不認識的新聞時，他就揚言太太Maple有留意該新聞，而二人亦就小孩子將來教育問題有作討論：「其實我哋都有諗，我同我中學嘅老師都好熟，佢同我講過話千祈唔好一開始就行國際，佢係我中文老師。其實我自己都有咁諗，因為中文係好難學，所以我暫時嘅目標都係希望，可能佢到小學都係揀傳統嘅學校。」並笑言會在家與女兒講多國語言，因為自己父母會講普通話，太太Maple會講英文及韓文，而自己就會講廣東話。

二人有就女兒教育問題討論。

女兒腳頭好獲紅館批文開個唱

另提到在近日音樂會上，邀請傅穎（現名為傅寶誼）擔任嘉賓合唱《自欺欺人》掀起不少回憶殺，他直言因為每次唱這首歌反應都很好，所以就決定聯絡傅穎。他亦坦承二人真的已有多年沒有聯：「10幾年裡面，可能有幾次有聯絡。」續提到喜事連連，今年會在紅館開演唱會一事，他坦承確有其事：「我都好興奮，我諗都係我個女腳頭好，其實我一路都有申請場地，一路都冇批過，但係當我公布咗有囡囡嘅時候，咁就批啦，所以我覺得我個女都係畀到我好大嘅運氣。（會唔會嘗試聯絡鄧麗欣做嘉賓？）你都知不嬲都係神秘㗎嘛，神秘嘉賓嚟㗎嘛，到時先會知道有啲咩嘉賓。」

方力申同傅穎唱《自欺欺人》掀回憶殺。（小紅書圖片）