港姐人妻稱為出歌賣畫賣袋　零工作生活富貴孭8萬Hermès外遊慶生

前港姐亞軍黃心穎2023年與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，成為黎太後，不時在社交平台放閃。黃心穎剛迎來37歲生日，與老公泥鯭結伴到美國旅行慶祝，連日來分享了多張相片，並感性寫道：「1st time celebrating my birthday in my birthplace 🗽💕（第一次在我的出生地慶祝我的生日）」。除恩愛指數爆燈，黃心穎亦愛炫富，手上的名牌手袋亦相當吸睛。

黃心穎迎來37歲生日，與老公泥鯭結伴到美國旅行慶祝。（ig@jacquelinebwong）

孖老公泥鯭甜蜜合照

黃心穎分享的慶生照片中，處處流露出「泥鯭嫂」的幸福，其中一張相見兩人頭貼頭合照，心穎拿著寫有「Happy birthday」的甜品，而泥鯭就一手拿著酒杯一手攬著心穎 ，大方曬恩愛。除了享受海鮮大餐與羊架等美食外，心穎更透露送了一份永恆的禮物給自己，就是在當地紋身，但暫時未有公開紋身圖案。此外，黃心穎亦有出席RubberBand在當地的表演，更晒出綵排花絮照片，見黃心穎從後抱著正在打鼓的泥鯭，畫面十分甜蜜，簡直是形影不離。

雪地打卡。（ig@jacquelinebwong）

黃心穎同老公遊美國慶生，亦係佢嘅出生地，別具意義。（ig@jacquelinebwong）

吃喝玩樂。（ig@jacquelinebwong）

兩個Hermès手袋約值15萬港元

黃心穎2023年復出時，曾宣稱為圓歌手夢，不惜賣掉收藏的畫作、手袋及首飾來套現6位數出歌，但之後依然是零工作。不過生日之旅，黃心穎依然行頭十足，孭住價值約$83,800港元的Hermès啡色 Mini Lindy手袋在雪地打卡。翻查黃心穎的IG，近年她瘋狂去不同地方旅行，亦愛曬不同的名牌手袋，當中包括約值7萬港元的藍色Mini Lindy，還有不同款的CHANEL 手袋，婚後行頭愈來愈豪，看來老公泥鯭都相當愛錫老婆。

黃心穎揹住價值約$83,800港元的 Hermès 啡色 Mini Lindy手袋。（ig@jacquelinebwong）

投資有道 泥鯭持「居屋王」

黃心穎是2012年港姐亞軍，2019年爆出偷食人夫許志安，「安心偷食」事件令黃心穎形象盡毀，受盡千夫所指，連當時的男朋友馬國明最後亦忍痛分手。暫別娛圈4年零收入，但似乎未有影響到她的生活，向來喜歡投資「磚頭」的心穎於2017年5月，斥資855萬元購入啟德新樓盤天寰，之後又與家姐黃心美合資購入油塘Ocean One，在加拿大亦有物業；之後出售啟德天寰的單位套現一千萬，更再豪花110萬購入油塘單幢物業一個雙號車位，投資有道。而老公泥鯭出身自小康之家，但其實亦有些身家，手頭上擁有「居屋王」之稱的富榮花園600呎單位，估計至少有過千萬揸手。

黃心穎騷Fit爆身材。（ig@jacquelinebwong）

