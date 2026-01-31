首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」今日（31日）於大嶼山愉景灣舉行，MIRROR成員Edan呂爵安、COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Candy王家晴、ERROR成員阿Dee何啟華、「肥仔」梁業及保錡等一眾藝員一同出席，為賽跑活動揭開序幕。

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」啟步禮雲集MIRROR、COLLAR及ERROR隊員出席。（陳順禎 攝）

MIRROR則由Edan呂爵安代表出席。（陳順禎 攝）

COLLAR成員蘇雅琳、王家晴為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR三缺一為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

蘇雅琳望《夜王》開續集：子華神嘅電影好感動

COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Candy王家晴於活動上接受傳媒訪問，談到曾跟隨隊友芯駖跑步，則表示對即將上映的電影《夜王》甚感期待。雖然蘇雅琳笑言對夜總會感到年代久遠，但仍好奇在裡面發生的大小趣事，更表示若有續集則有興趣接拍：「我覺得時間到都會想試下拍，因為子華神嘅電影好感動！」

COLLAR成員Ivy So與Candy於活動上接受訪問。（陳順禎 攝）

王家晴想像與何啟華演吻戲感遲疑 蘇雅琳竟不肯定仍保銀幕初吻？

至於會否成為芯駖旗下的女子，Ivy則表示要視乎試鏡角色，若劇本適合、遇上對的角色亦不介意性感造型上陣，若要上演吻戲等親密鏡頭，Candy則遲疑地表示：「要睇下對手係邊個！阿Dee我得唔得……？」Ivy隨即解圍笑言：「我哋唔答呢個問題，哈哈哈！」Candy透露至今尚未獻出銀幕初吻，而Ivy則失落哋表示：「我嘅獻咗畀Locker（林家熙）……」又竟然略為不太肯定地表示：「舞台唔算係銀幕？算仲係到嘅！」