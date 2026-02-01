第一名模零濾鏡生圖流出驚現「排骨胸」　與同場郭珮文成強烈對比

現年51歲的周汶錡（Kathy）在90年代入行當模特兒，有「香港第一名模」之稱。雖然已貴為兩子之母，但周汶錡絕對是社交圈的凍齡代表，一直保持最佳狀態，早前在社交平台分享多張性感靚相大派福利，展現超強的名模氣場。不過，日前她出席一場公益活動時，被網民拍得零濾鏡生圖，驚現排骨胸，激瘦身形掀起網民熱議。

又靚又Fit！（IG@kathychow520）

周汶錡Keep得極好。（IG@kathychow520）

周汶錡同周勵淇兩姊妹感情好好。（IG@kathychow520）

名模氣場展現緊緻線條

踏入新一年，周汶錡在IG上載多張性感靚相片，寫道：「New year ! Let’s glow !!!!」見她換上全身 Cut-out 貼身泳衣及Bodysuit，大曬標誌性的長腿與美股，肌肉線條顯得非常緊緻。雖然她並非走豐滿路線，但憑藉強大的超模氣場，依然獲網民激讚身型完美，噴血指數爆燈。

趁新一年大派福利。（IG@kathychow520）

展現完美超模身段。（IG@kathychow520）

緊緻線條。（IG@kathychow520）

「排骨胸」現形極震撼

然而，日前周汶錡出席活動時的真實狀態卻讓網民感到驚訝。當晚她穿上一襲超低胸黑色晚裝裙，外披白色毛毛大褸，貴氣十足。但在網民分享的生圖中，在陰暗燈光下，驚見她胸前一條條胸骨清晰可見，呈現出「排骨胸」狀態。而影片中隨後出場的是身材極度豐滿、現年24歲的2023年落選港姐郭珮文，兩者身材形成強烈對比，網民紛紛留言感嘆：「反差好大」。

被網民捕獲真實狀態。（抖音截圖）

燈光陰暗加上零濾鏡，驚現排骨胸。（抖音截圖）

燈光陰暗加上零濾鏡，驚現排骨胸。（抖音截圖）

真係好瘦。（抖音截圖）

展現名模氣場。（抖音截圖）

身材修長騷美腿。（抖音截圖）

有燈光美照下靚返晒。（抖音截圖）

同場郭珮文豐滿身材成對比

有網民指零濾鏡下的周汶錡與奧斯卡影后楊紫瓊「撞樣」，紛紛留言：「為什麼胸前會出現排骨？」、「可能太瘦了吧？皮貼骨」，但亦有人認為超模身形向來如此：「超模一直都是這樣瘦」。

郭珮文身材出眾。（抖音截圖）

郭珮文身材出眾。（抖音截圖）

原諒化解老公偷食風波

周汶錡於2012年與法籍老公 Julien Lepeu 結婚後，育有一對混血兒子，分別為大仔Jacques及細仔Avner，婚後減少幕前工作專心相夫教子。不過，兩人亦曾經歷「7年之癢」，2020年3月Julien被爆出軌，他在深水灣被影到與一名外籍女子咀嘴，偷食斷正，其後周汶錡在社交平台發文，暗示已原諒丈夫，並表示未來會用愛改善關係，化解問題。自此，兩公婆回復甜蜜，一家人不時出外旅行，享受親子時光！

夫妻曾經小風波。（IG@kathychow520）

一家四口。（IG@kathychow520）