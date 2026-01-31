東張西望｜撞車碰瓷黨踩入寵物界　「劇本」照舊狗主被索天價賠償

《東張西望》早前報道多宗車輛疑似碰撞後，被撞乘客或司機向事主追討天價賠償金額個案。早前警方更宣布着手調查，召開記者會，交代懷疑交通意外索償詐騙的案件，指正審視超過30宗由保險業界轉介、或市民自行報案的同類型案件，事件引來各車主及市民關注。今日《東張西望》（31/1）收到市民報料，「撞車碰瓷黨」竟變另類「碰瓷黨」。



多單懷疑「撞車碰瓷黨」事件引來關注。（《東張西望》截圖）

撞車碰瓷黨換「劇本」？

《東張西望》今日（31/1）指收到報料，表示有狗主報料，指因疑似自己的犬隻咬傷人，而被索償超過30萬。翻閱律師文件，發現與早前懷疑是「撞車碰瓷黨」，負責出律師信的為同一間律師樓。

狗主李先生表示，當日帶同愛犬散步，其間愛犬的狗繩鬆脫並跑到一名男子胡先生身旁。李先生走到時發現胡先生將他的狗按在地上，並指李先生的狗咬傷了他的狗，但當時檢查時並沒發現傷痕。之後，胡先生又展示傷口，指李先生的狗咬傷了他。

狗主李先生版指自由狗隻咬傷人，遭對方索償30多萬。（《東張西望》截圖）

最初胡先生表示要檢查狗隻，但發現大家的狗隻都沒有傷勢。（《東張西望》截圖）

狗主遭索償30多萬！

其後， 流程似乎按「熟悉的劇本」進行，胡先生經Whatsapp表示因需要入院而向李先生追討賠償，幾個月後更經林姓律師樓向李先生發出律師信追討23萬多的賠償。期間李先生收到漁護署發出的$1,000告票，相隔一段時間後又收對方的律師信，更由20多萬上升至30多萬。李先生表示，對方多次睇醫生，其中發現對方分別在診所、醫院、骨科睇這醫生，除了骨科發出的兩張15天「醫生紙」，其餘均有1-3天假期。

正常小傷口休息幾日就冇事啦。（《東張西望》截圖）

二十幾萬。（《東張西望》截圖）

經過一年多糾纏，李先生終賠七萬。（《東張西望》截圖）

一年後終賠七萬

李先生續指，一直都透過律師向對方索取證明文件，證明對方的工作及收入，但一直沒有收到。「我覺得好誇張，點解咁細嘅傷口會有30幾日病假，我覺得有可能有誇大嘅成份。」最終，經過一年多的時間，李先生決定付對方一個較低金額的索償。他說：「基於現實考量，我哋都唔想再俾律師費同佢哋糾纏，最後無奈用咗七萬蚊，畀咗佢哋律師去解決呢件事。」李先生表示，對方因為一直沒有提交有關收入等證明文件，所以最後得以用較低賠償金額了結。

胡先生取得兩張分別15日，合共30日的病假紙。（《東張西望》截圖）