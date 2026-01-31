呂爵安Ivy So成賽跑打卡點三度大塞車　跑手竟忘記衝線與Edan握手

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」今日（31日）於大嶼山愉景灣舉行，MIRROR成員Edan呂爵安、COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Candy王家晴、ERROR成員阿Dee何啟華、「肥仔」梁業及保錡等一眾藝員一同出席，為賽跑活動揭開序幕。六位ViuTV旗下組合藝員齊集啟步禮之下，引發不同項目跑手在起步時停留打卡，爭相以手機拍攝與偶像近距離接觸，或爭取自拍合照機會，場面相當哄動！

首屆「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」啟步禮雲集MIRROR、COLLAR及ERROR隊員出席。（陳順禎 攝）

MIRROR則由Edan呂爵安代表出席。（陳順禎 攝）

COLLAR成員蘇雅琳、王家晴為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

ERROR三缺一為跑手啟步打氣。（陳順禎 攝）

起步禮三度大塞車

起步禮上，呂爵安、蘇雅琳及王家晴等一同主持起跑儀式，起點大量粉絲跑手均取出手機爭相到司令台前與偶像合照，令Edan、Ivy So與Candy成為賽事打卡點，三項賽程的跑手起步時都排長龍，三度造成大塞車，場面相當哄動猶如粉絲見面會！

Edan呂爵安與一眾ViuTV藝員一同主持起步禮。（陳順禎 攝）

Ivy So蘇雅琳、Candy王家晴與一眾ViuTV藝員一同主持起步禮。（陳順禎 攝）

Edan、Ivy So與Candy成為賽事打卡點！（陳順禎 攝）

每次起步都逼滿粉絲想與偶像打卡！（陳順禎 攝）

起點大排長龍！（陳順禎 攝）

司令台三度大塞車！（陳順禎 攝）

司令台大塞車場面墟冚！（陳順禎 攝）

跑手竟忘記衝線與Edan握手

在起步禮開始前，清晨已起步的10公里賽事以起步禮位置為終點，其中一位女跑手在呂爵安登場後抵達，竟然忘記衝線終結賽事，上前與Edan握手，一向寵粉的呂爵安當然樂意配合表達鼓勵支持，相信跑手能夠與偶像零距離接觸，比突破自己最佳時間更難忘！

跑手竟忘記衝線與Edan握手。（陳順禎 攝）

跑手竟忘記衝線與Edan握手。（陳順禎 攝）