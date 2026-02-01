HBO字幕之亂｜一句劣幣逐良幣爆港台大戰 投訴致廣東話字幕被消失

睇Netflix、HBO或APPLE TV上的外國電影，劇集，不少人都會習慣打開中文字幕。當中尤其HBO和APPLE TV平台的更為討好，事關這兩個平台不僅有外國語言選項，更有香港人最愛見到的中文繁體（廣告話），令人煲劇時多了一份親切感。近日Threads上掀起「港台大戰」，網民稱之為「HBO字幕之亂」，也是因字幕而引起。



台網民投訴廣東話字幕翻譯「劣幣逐良幣」

事源4日前，一名台灣網民在Threads上發帖，指因為觀看HBO影集《烈愛對決》後，認為翻譯有不恰當之處，向HBO MAX投訴，並指「完全令人失望、語意不通順，翻譯水準低劣」，更指對於HBO MAX提供的服務感到「極度失望與被冒犯」，認為是「劣幣逐良幣」。後HBO MAX平台回覆表示會改善。

廣東話字幕被消失 爆廣東話使用者反彈

帖文首先在Threads引來討論，有網民指出「因為第二集是港式翻譯」，所以樓主才會覺得翻釋有誤。正當大家為了這個Threads上「老是常出現」的港台矛盾而爭論之時，有網民指出，發現HBO MAX直接將影集的「繁體中文字幕（廣東話）」移除。此一舉動，令廣東話使用者人口的選擇版消失，更牽動了他們的情緒，質疑平台不將字幕修復整理，就直接移除，是為「解決不了問題就解決提出問題的人」。

4日後樓主跪低：我無知

兩日後，事件在網上「病毒式」傳播並發酵，而當時向HBO MAX作出投訴的樓主亦迅速「跪低」發文道歉。他坦言以「翻譯水準低劣」來形容看不懂的詞彙和翻譯是他的錯，也對運用「劣幣逐良幣」表達而造成傷害而感到抱歉。

最後他寫道：「多數串流平台都港台共用，我認為台灣跟香港兩個地方的翻譯本就要分開，因此也理解第一集的台式中文翻譯，也是對香港人以及港式文化翻譯的不尊重。我為自己台式中文本位的無知以及狂妄自大再一次道歉，對不起傷害到各位香港觀眾。」

廣東話字幕回歸

不少廣東話使用者也表示，此做法為文化排斥，更引發大規模向客服投訴的行動。隨著抗議聲浪攀升，不少用戶發起「退訂行動」並集體向客服洗版。根據最新消息，Max 已於 1 月底陸續將部分劇集的繁體中文字幕（廣東話）重新上架。