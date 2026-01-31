郭羡妮憶亡父灑淚　後生靚女曾憂變老50歲後想通：你唔會老嘅？

前港姐冠軍郭羡妮（Sonija）日前接受方健儀YouTube訪問，罕有談及三年前離世的父親時，不禁悲從中來淚灑當場。對於年屆51歲的轉變，她表現得非常豁達，直言：「我依然係我。」

郭羨妮最近因電影版《尋秦記》曝光率大增。（YouTube@女人方言）

郭羨妮接受方健儀訪問。（YouTube@女人方言）

嚴父唯一一次送花：我好希望成為佢嘅驕傲

郭羨妮憶述與亡父生前點滴，坦言父親是一位不折不扣的「嚴父」，當年她 A-Level 考獲 1A 1B 2C，父親卻不滿意：「你考到咁嘅成績，等第二輪（大學派位），你考啲咩出嚟。」Sonija直言哭了一整天。直到她參選國際華裔小姐奪冠，父親才第一次送花：「上面有張卡，寫上『I am proud of you』。我從來未收過爸爸送花，我好希望，我真的成為佢嘅驕傲。」

戴遺物戒指開工

父親離世前，Sonija 曾為他按摩雙腳，驚覺兩人的腳如出一轍：「返到屋企睇自己對腳，點解咁似嘅，嗰刻發現原來我就係我Daddy，我Daddy嘅基因就喺我度，佢嘅傳奇就留喺我身上，我要好好做好我嘅傳奇。」她透露現時會戴著父親的遺物戒指開工，像是一種守護的信物，而這隻戒指一直放在保險箱內，直至父親病危時才拿出來，Sonija哽咽說：「 我問係咪呢隻，佢話『係』佢好開心，叫我收埋，點知佢嗰日就走咗，所以我覺得佢係想陪住我。」

郭羨妮憶亡父悲從中來。（YouTube@女人方言）

爸爸送嘅戒指仿似一份守護。（YouTube@女人方言）

郭羨妮爸爸離世3年，Sonija至今心情仍未平伏。（IG@sonijakk）

郭羨妮丁父憂久久未能走出傷痛。（IG@sonijakk）

50歲心態：你唔老嘅咩？

年過半百的Sonija坦言曾擔心被人指「老了」，但現在已看開：「廿幾歲嗰時，我會覺得 50 歲好老。但而家我 50 歲啦，我唔覺得自己 50 歲喎，我覺得自己 40 頭咋。」面對評論，她直言有一段時間會驚，她續說：「因為你後生都係靚女，你老咗啲人好容易話：『嘩，佢老咗喇！』跟住我心諗，『吓？你唔老嘅？你唔喺呢個世界生存㗎咩？』其實你個心唔好去到覺得自己好老囉，你唔好成日諗住自己老囉，同埋你都要keep囉，你keep返後生啲呀，身形好啲呀，你都唔會覺得自己老。」

被負面新聞影響曾鑽牛角針

她覺得現在比以前更好，她說：「我而家係多咗好多嘅經歷同埋閱歷之後，以前好多嘢唔化，睇雜誌寫到點衰，嗰時真係好mind，會令到自己好唔開心，我而家好多嘢都好化，好多嘢都好開心、好舒服個感覺。」她直言以前很介意被雜誌寫到很壞，「其實當時好唔開心，會鑽牛角尖，但過咗咁耐，就算現在有人咁講我都冇所謂，你係我邊個啫，我都唔識你，喺我身邊重要嘅人知我係咩人咪得囉。」

郭羡妮曾擔心變老，但50歲後依然keep得好好，自信十足。（YouTube@女人方言）

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行。（影片截圖）

重演「琴清」：做唔返嗰種純真眼神

提到復出拍電影版《尋秦記》，Sonija 坦言心境已變：「我而家睇返電視版，我做唔返嗰啲好純真、好 pure 嘅眼神，因為個人已經唔同咗。但我都答應拍，因為我覺得係一件非常之圓滿嘅事，《尋秦記》係最入人心。」

郭羨妮在《爭霸》飾演西施，顏值達「天花板」級數。（劇照）

郭羨妮首次出演古裝劇，就有一個非常顯眼的角色，在《尋秦記》中和古天樂有大量的對手戲。（劇照）

《尋秦記》是郭羨妮當年第一部劇集，廿年後於電影版再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

2011年郭羨妮低調與內地武術指導朱少傑結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie）。（IG@sonijakk）