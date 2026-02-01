鍾柔美素顏做運動再試水溫被發現褲穿窿　網民繼續翻舊帳揶揄

童星出身的19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自去年聖誕節錯手流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密啜面片後秒刪，形象一度插水。雖然她當時極力澄清只是玩遊戲「Truth or Dare」輸掉，並死口護住其純情「A0」（從未拍拖）金漆招牌，卻遭網民連環起底，爆出多段中學時期的激吻黑歷史。此事後鍾柔美便神隱潛水，至本月16日她終於在IG「探頭」試水溫，大晒火辣跳舞片，但就引發網民排山倒海的狙擊。鍾柔美再次潛水，到前日她又更新IG分享新片，繼續試探外界反應。

鍾柔美AO人設崩壞。

鍾柔美與劉展霆（Eden）的「錫面」風波。

素顏做運動被發現褲穿窿

鍾柔美前日於IG上載了一條她健身的影片，發文寫道：「新一年繼續進步。」片中可見鍾柔美素顏上陣，她在片中表示：「今日帶大家同我一齊做Gym，跑步喇，我每次都跑20至30分鐘左右，嘩，出好多汗呀，我依家就同大家一齊拉筋，因為平時自己都成日跳舞，所以拉筋係非常緊要。每次做完運動心情都舒服，最近都好鍾意嘗試一啲唔同嘅嘢，希望大家鍾意我做運動嘅分享啦！」她除了跑步、還有拉筋、玩健身器材以及跳舞。不少粉絲都留言為鍾柔美打氣加油。有眼利網民就發現鍾柔美拉筋時，看到她的緊身運動褲穿了一個小窿。亦有一些網民翻舊帳，留言揶揄鍾柔美的A0狀態：「柔美姐今日係咪A0狀態？」、「黑眼圈大到咁，記得唔好縱欲過度」、「A0美面皮又厚咗」。

鍾柔美去做運動。(鍾柔美IG截圖)

鍾柔美被發現褲子穿窿了。(鍾柔美IG截圖)

