一周星星丨馬德鐘神還原經典對白　何廣沛被嫌棄吳偉豪老豆味濃？

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（1日）播出的第8集嘉賓陣容鼎盛，除了有劇集《非常檢控觀》的「馬神」馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪及陳曉華，還有身份成謎的《中年好聲音4》藝人代表—「獅子王」、「貓女郎」、「企鵝人」、「白羊君」。

今集有《非常檢控觀》演員。

今集有《非常檢控觀》演員。

何廣沛被指似油條愛吹水

今集絕對可以「嘻嘻哈哈」形容，兩組受訪嘉賓均笑料極多！向來愛向嘉賓發問刁鑽問題的《一周星星》，先向《非常》的賴慰玲及陳曉華問了一個爆笑假設性問題：「馬德鐘、何廣沛和吳偉豪，揀誰做爸爸、丈夫和兒子？」，結果賴慰玲及陳曉華竟不約而同直指吳偉豪老豆味濃，到底原因係乜？至於何廣沛，則同時被二人嫌棄，賴慰玲說：「我唔會畀何廣沛做我老公，佢好唔可靠，成日好似油條咁，佢好鍾意吹水呀…」陳曉華說：「我會忍唔住成日都鬧佢。」

賴慰玲及陳曉華竟不約而同直指吳偉豪老豆味濃。

賴慰玲及陳曉華竟不約而同直指吳偉豪老豆味濃。

阿賴一講起何廣沛個樣真係好嫌棄。

馬德鐘是搞笑開心果

另被賴慰玲和陳曉華一致「裁定」為「搞笑開心果」的馬德鐘，在節目中還會親身「神還原」坊間熱爆的經典對白：「全部嘢都係我做嘅！」、「求你鞭打本王」、「扣你五十分」，肉緊程度更遠勝「原著」，極度爆笑；另馬德鐘還會大方回應「萬能Key」之謎，製作組更會實測馬神「萬能Key指數」，四位演員更會輪大爆自身及合作過藝人的搞笑小秘密。

馬神本尊親自還原坊間熱爆「經典對白」。

馬神本尊親自還原坊間熱爆「經典對白」。

馬神本尊親自還原坊間熱爆「經典對白」。

《中4》面具藝人被追問緋聞

至於《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案，四人不約而同表示曾在節目中水著上陣，當中「白羊君」更揚言「每年都著一次」，全場爆笑。當Edmond問到四位藝人的另一半或緋聞對象是否圈中人時，「獅子王」與「貓女郎」同時陷入Hang機狀態，更互望尋求協助；眼見二人陷入膠著狀態，Edmond發功直接指出「獅子王」疑似勁多緋聞，令到「獅子王」進入靜止畫面，相當爆笑！四位藝人還會大談戴面具唱歌體驗、及參賽期間是否真如傳聞所指有「爭歌」情況。

當被問到緋聞對象時，「獅子王」同「貓女郎」都Hang晒機。