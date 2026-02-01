陳冠希打坐冥想照流出蒼老似大叔仍獲讚cool　曾六字回應男神崩壞

一代男神，現年45歲的陳冠希 (Edison) 曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的時候，狀態可說是時好時壞，而近年的樣貌經常成為網民討論的焦點。

陳冠希。(影片截圖)

陳冠希近年被指顏值斷崖式崩潰。（IG@edisonchen）

蒼老似大叔卻獲讚很cool

今日陳冠希更新了他的IG，他post了一張他在室內打坐的照片，以英文留言寫道：「ALMOST (levitating) !!!! 963hz / QIFLOW ( 幾乎（懸浮）)」。相中他在一個疑似客廳的地上打坐，不知道是不是他的家。陳冠希身穿運動裝，閉上雙眼專心打坐，估計是在進行冥想。而陳冠希的樣貌又再一次成為網民的焦點。陳冠希留了長留海和鬍鬚，看來蒼老了不少，散發出陣陣大叔的味道。不過有網民就覺得他自然地老去是一件很cool的事，以他這個年紀有如此狀態也很正常。其實陳冠希根本不在乎自己是否仍是男神樣貌，早已完全放下了偶像包袱，無懼把最真實狀態展現人前。他對於被網民指他崩壞，有女萬事足的他曾霸氣回應表示：「別的都無所謂」，懶理外界的批評。

陳冠希蒼老了不少。(陳冠希ig)