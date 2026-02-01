59歲關秀媚積極復出進駐小紅書　公開陳年舊照極黑膚色面目全非

90年代「初代晶女郎」關秀媚因參加1987年港姐入行、後簽約TVB再轉戰電影圈，很多觀眾心目中的性感女神。她先後參演超過50套電影，但由於大部份都是性感女配角，令人感覺像「花瓶」，不過仍然有代表作——《黑馬王子》中的張家輝女友「沙律」，深受觀眾喜愛。息影近20年的關秀媚近年積極復出，最近更進駐小紅書，有不少網民驚訝關秀媚皮膚白滑，但原來入行前其樣貌有極大出入！

「沙律」絕對是關秀媚在影壇的代表作。（《黑馬王子》劇照）

要數到性感之最，就必定是《賊王》，關秀媚在戲中大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

因醉駕被捕後隱退幕前

關秀媚在事業高峰期，於2002年因涉嫌醉酒駕駛及涉嫌找當時的男友頂罪而被捕，後來被判串謀妨礙司法公正入獄14日。關秀媚疑因這事令星途被毀，出獄後沉寂了一段日子，之後一度嘗試復出，參演了由王晶執導的電影《黑白戰場》，之後拍過內地劇集《暴雨梨花》，其後便隱退幕前全面息影。

關秀媚入行前黑得誇張

息影近20年的關秀媚，近年積極復出，日前更進駐小紅書。她在片段中表示最喜歡大家叫她做大嫂，所以想跟大家多見面，認識不同的自己，更分享陳年舊照，小言：「翻看以前的照片，好多回憶突然湧上心頭，大家都覺得以前的港風美女都很自信大方，但其實當年我去選港姐的時候，心裡真的挺沒底的。 那年的佳麗真的好美！像其他參選港姐，都是那種白白淨淨的傳統美人，而我呢？我當時把自己曬成了古銅色，像個『鬼妹仔』一樣，根本我去皇后廣場你捉不到我出來的。！不過我依然很喜歡我的膚色。 雖然最後沒拿到名次，但很幸運被TVB簽下來做藝人。」她還透露拍攝《城市故事》第一集播出後，在銅鑼灣吃飯被人認出來，感到非常不習慣，很難適應。

關秀媚因參加1987年港姐入行。（小紅書）

當年關秀媚曬成了古銅色，更其他佳麗分別很大。（小紅書）

關秀媚年輕時很喜歡小麥膚色。（小紅書）