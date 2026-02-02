孝順頂流整喊女粉絲幽默回應笑爆全場　昔日被恥笑如今身家過億

40歲的陳偉霆（William）近年事業家庭兩得意。去年10月，他無預警下宣布與內地名模何穗迎來可愛兒子「小太陽」，升呢人父。作為一家之主要擔起成頭家，陳偉霆未有放慢腳步，為了賺「奶粉錢」可謂馬不停蹄。近日，陳偉霆獲邀擔任內地歌手劉雨昕個唱嘉賓，他在完騷後與粉絲互動時發生爆笑一幕，其「寵粉」舉動再次得到「認證」。

陳偉霆今年現身湖南衛視跨年晚會。（微博圖片）

陳偉霆（William）與內地超模何穗，去年10月無預警下宣佈榮升父母。（微博圖片）

BB鼻高高，顏值高。（微博圖片）

陳偉霆任劉雨昕嘉賓貼身勁舞

陳偉霆近日為內地歌手劉雨昕個唱擔任嘉賓，二人在台上合作演繹《Unwind》與《女皇》的串燒舞台，兩人互動極致火辣，大玩貼身互動、地板Wave及扭腰卡點等高難度動作，看得粉絲熱血沸騰。

陳偉霆分享演出前的後台照，健碩身形非常吸睛。（微博@w-Daily）

陳偉霆與劉雨昕台上互動極致火辣。（小紅書圖片）

粉絲激動到哭 陳偉霆幽默回應

演出完離開時，陳偉霆被粉絲們野生捕獲，有粉絲在社交平台分享一段以「當陳偉霆知道有粉絲哭了」為題的影片。片中，陳偉霆一貫寵粉，站著跟粉絲聊天。有女粉絲跟他說：哥，今天有人去看你演唱會激動哭了。」然後指著旁邊的另一位女粉絲，陳偉霆視線看著對方，忍不住開心偷笑；那位哭的女粉絲直言：「第一次看你的演唱會，手一直抖一直抖」，陳偉霆發揮幽默本色神回一句：「沒事，防抖的吧，17 Pro（Iphone 17 Pro）！」此話一出，全場爆笑。

陳偉霆演出完離開時，被粉絲們野生捕獲。（小紅書截圖）

陳偉霆企定定與粉絲聊天。（小紅書截圖）

陳偉霆看著該位看他演唱會激動哭的女粉絲。（小紅書截圖）

陳偉霆被讚可愛：對粉絲好好

粉絲紛紛留言，大讚陳偉霆幽默又可愛：「陳偉霆好幽默的，好有禮貌的，對人很尊重的」、「陳偉霆你好會安慰粉絲呀」、「對粉絲好好」、「哥你別太可愛了，真會逗人」、「好幽默啊」、「大概沒有人看陳偉霆的舞台不激動！」亦有部分粉絲錯焦點，被偶像靚仔樣吸引住：「陳偉霆一笑起來好迷人！」、「皮膚真好」、「超絕不經意展示下顎線」。

陳偉霆忍不住笑。（小紅書截圖）

陳偉霆與粉絲互動氣氛相當輕鬆，開心。（小紅書截圖）

有粉絲看偶像演唱會激動到喊，陳偉霆幽默回應對方。（小紅書截圖）

昔日「而我不知道陳偉霆是誰」 如今身家過億

陳偉霆如今有名有利，過程也經歷不少辛酸。陳偉霆在2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」，成為三料冠軍，隨後獲英皇娛樂簽約兼力捧，曾組成Sun Boy'z，單飛後雖橫掃新人獎，但卻因出道作《Taxi》被網民戲稱為「的士陳」。當年他與Angelababy的一段四年情亦備受關注，分手後傳出黃曉明介入，黃曉明拋下一句「而我不知道陳偉霆是誰」，這句說話跟隨了陳偉霆多年，更成為流傳至今的網絡金句。

陳偉霆當年在《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」。（視頻截圖）

陳偉霆因為歌曲《Taxi》，令他多了「的士陳」的花名。（《Taxi》MV截圖）

在香港一直浮浮沉沉，發展未如理想；陳偉霆2013年決心轉戰內地發展，憑《古劍奇譚》、《少年四大名捕》、《老九門》及《斛珠夫人》等劇集大受歡迎，事業大爆發，歌影視通殺，撈得風山水起。他在《老九門》裡的角色造型更進駐了上海杜莎夫人蠟像館，與在香港時期相比，其人氣幾何式飆升，吸金力又強勁，令他穩居頂流男神之列。陳偉霆更曾在福布斯中國名人榜位列21位，年收入高達1.2億人民幣，吸金力遠超劉德華、陳奕迅及同門師兄謝霆鋒。此外，收入豐厚的陳偉霆，名下擁有多個物業，他更曾豪擲數千萬元購入香港北角半山豪宅送給媽媽，非常孝順。

陳偉霆與迪麗熱巴拍完《古劍奇譚》後爆紅，酬勞50級跳！（劇照）

陳偉霆在內地人氣好高。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆（左一）在2017年的時候，年收入亦高達1.2億人民幣，在布斯中國發布的「2017中國名人榜」中，排名比同門師兄謝霆鋒還要高。（IG圖片）