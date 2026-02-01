無綫上位小生考獲車牌為未來舖路　可以駕駛的士巴士重型貨車

孔德賢近年先後在無綫參演多部話題劇集，包括：《把關者們》、《青春不要臉》、《法證先鋒V》、《法言人》、《你好，我的大夫》及《新聞女王》等，角色層次愈來愈多元化。他由青春熱血、專業人士到新聞從業者等不同形象，均能交出穩定發揮，有亮眼表現，角色形象成功「入屋」，令他在觀眾心中由「後生仔」正式升級為實力小生。2024年播出的《本尊就位》及《婚後事》令孔德賢事業再下一城，前者更是他首度擔正男主角的重磅作品。去年更憑過去一年的表現，再度打入《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男藝員」候選名單，是他第7次獲提名該獎項。

孔德賢7次獲《飛躍》提名落敗未感氣餒。(IG:danny_hung)

孔德賢。(IG:danny_hung)

考車牌為未來舖路

孔德賢成為上位小生，前途無可限量，不過他亦會為自己的將來打算，原來他最近就考了車牌，他於IG貼出自己的車牌，留言寫道：「好多人問我係咪轉行揸的士 只可以話個的士證係真嘅，唔係道具嚟㗎，no.222222 但我就未用過😂 #全部1takepass」他還列出他可以駕駛的車種，包括以下這些：

1：私家車 (Private Car)✅

2：輕型貨車 (Light Goods Vehicle)✅

3：電單車 (Motor Cycle)✅

4：私家小巴 (Private Light Bus)✅

5：公共小巴 (Public Light Bus)✅

6：的士 (Taxi)✅

9：私家巴士 (Private Bus)✅

18：中型貨車 (Medium Goods Vehicle - 5.5至24公噸)✅

19：重型貨車 (Heavy Goods Vehicle - 超過24公噸)✅

22：機動三輪車 (Motor Tricycle) ✅

*10號牌（公共巴士）考左，但未得閒去上堂

*20號牌（掛接車輛）真係好難，上過幾堂但未有時間去操車

他除了可以駕駛的士，還可以駕駛巴士、重型貨車以及機動三輪車等，即使將來不做藝人也可以當各類司機，有大把出路。

孔德賢有大把出路。(孔德賢IG)

孔德賢成功考獲車牌。(孔德賢IG)