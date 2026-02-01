TVB索花旦歷險毀容情路坎坷　近鏡凍齡無死角征服網民：美得要命

現年45歲的TVB當家花旦姚子羚（Elaine），入行多年無論樣貌及身材都保養得宜，是圈中公認的索爆「凍齡女神」。近日她與朱敏瀚到馬來西亞出席見面會，吸引大批當地粉絲和市民圍觀。除了人氣強勁之外，有網民於社交平台分享當日姚子羚的側拍片段，其極佳狀態同樣吸引大眾眼球，甚至被讚為：「TVB女演員的天花板」。

姚子羚公認樣靚身材正，是不少人心目中的女神。（IG@elaine_yiu）

姚子羚擁有煞食長腿。（IG@elaine_yiu）

姚子羚近日與朱敏瀚到馬來西亞出席見面會。（小紅書截圖）

姚子羚側拍視頻獲讚零死角

日前有網民以「姚子羚也太美了吧啊啊 本人好港好米（美）」為題，分享姚子羚與朱敏瀚在馬來西亞出席見面會的片段，並大讚對方真人零死角：「只拍了一些短短的視頻 無s角（無死角）也太美了。」片中，姚子羚一頭及肩短髮示人，身穿藍色入膊長裙，這身剪裁不僅大曬其光滑玉背與迷人香肩，深色布料更凸顯她的白滑緊緻肌膚，身形曲線玲瓏，相當吸睛。早前盛傳她與「星二代」徐偉棟譜出「姐弟戀」，未知是否因為有愛情的滋潤，所以特別容光煥發，狀態極佳。姚子羚在見面會上亦表現親民，提早向大家拜年，祝大家最緊要身體健康，同時預告新劇《玫瑰戰爭》將於今年出街。

姚子羚身穿入膊連身裙，露出迷人鎖骨，非常吸睛。（小紅書截圖）

姚子羚笑容很親民。（小紅書截圖）

網民大讚姚子羚靚女。（小紅書截圖）

姚子羚獲讚：越老越有味道

除了博主被姚子羚靚樣征服，不少網民也同樣被驚艷到：「誰敢相信她已經45歲了」、「她越上年齡越有味道，反而比剛出道的時候還漂亮」、「早就覺得姚子羚好美」、「凍齡了」、「美得要命」；甚至有人激讚她是TVB女演員的天花板：「最索係姚子羚」。

情路坎坷

姚子羚近年企穩一線之列事業順利，但感情路則相當坎坷。入行多年來甚少有緋聞的她，每次拍拖都會大方公開戀情，無奈至今仍未遇到真命天子。在姚子羚的感情路上，有個名大家一定很熟悉，就是身家逾億的富家公子，有「的士邦」稱號的鄭子邦，兩人於2015年開始拍拖，拍拖三年感情穩定，姚子羚更視對方為結婚對象，不止一次公開盛讚對方，還搬入了鄭子邦位於赤柱紅山半島的豪宅，展開了同居的生活，不過有傳鄭子邦並未有結婚的準備，故他不想再浪費姚子羚的青春和時間而選擇了分手，令到這段三年情告終，姚子羚於2018年3月對外宣布自己回復單身。

姚子羚身材無得輸。（IG圖片）

姚子羚表示分手後與的士邦依然友好。

其後，姚子羚遇上「感情騙子」意外捲入桃色風波，當時有傳姚子羚戀上有婦之夫，與中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young秘密拍拖8個月，不過隨後又有報道指原來Raymond已經與老婆Sarika (蔡宛珊) 分居兩年且剛辦理完離婚手續，姚子羚其實沒有偷食人夫，報道又指男方感情混亂，Raymond一直瞞住姚子羚原來他還有一個二奶，令後者在不知情之下捲入了三角關係，後來姚子羚發現了便向Raymond提出分手。

姚子羚曾被指捲入四角戀情，搭上朋友Sarika的老公兼中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young，而在兩人交往期間，男方同時還有一位圈外女友。。(梁碧玲 攝)

另外，姚子羚也曾於2013年，被影到與任職投資銀行兼夜場老闆的Patrick Cheong秘密外遊，為保護戀情，姚子羚愛得低調。當時有報道指姚子羚一心想跟Patrick結婚，可是卻因逼得對方太緊而令Patrick提出分手。其實姚子羚早就到了適婚年齡，一個女人想覓得真愛結婚生B組織幸福家庭，這個想法實屬正常，奈何有傳姚子羚兩次都是因為太想結婚而逼婚，結果逼到男友要分手。

有傳姚子羚兩次都是因為太想結婚而逼婚，結果逼到男友要分手。（IG圖片）

疑似譜出姐弟戀 大讚徐偉棟：佢係好好嘅男仔

早前，姚子羚被發現與「星二代」徐偉棟私下頻頻單獨密會，因而傳出「姐弟戀」。早前她出席活動被問到與徐偉棟的戀情時，她即「笑晒口」表示：「咁我哋間唔中都會出嚟食飯嘅，都會見吓面嘅。（係咪發展中啊？）了解吓啦！了解吓啦！大家都係朋友，咁佢都確實係一個好好嘅男仔嚟嘅。」她更大讚徐偉棟是一個單純的男孩，對男方有高度評價。

曾遭愛犬咬傷險毀容

樣靚身材正外，姚子羚也是愛狗之人，多年前收養了被遺棄的唐狗「通仔」，2016年不幸被牠咬傷，臉部有6至7個疤痕險些毀容，最後要停工一年休養。但姚子羚沒有放棄愛犬，還繼續呼籲大家支持領養，愛心爆棚。