球會寸爆踢走保錡後竟指是劇本　獲續留隊遭網民鬧爆：執X咗佢啦

ERROR成員吳保錡前年加盟「全民足球體育會」踢丙組，不過日前球會就出了一段「句句有骨」的聲明，寸爆發文：「多謝他影響哂每一位隊友的情緒，多謝吳保錡同球會所有人並肩作戰，球會衷心祝願他在新的環境、新的球會能大展鴻圖！池小龍大：全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！（名氣大唔過尊重）一視同仁！他竟然會踏在平凡的球會浪費他，他的名氣就像一顆閃耀的鑽石鑲嵌在一枚生鏽的鐵環上，他嘅名氣就像一件大左好幾碼嘅外套，全民球會穿上去，顯得沈重又滑稽！所以全民足球體育會浪費左（咗）呢個人，希望各界可以幫助他完成足球呢個使命！加油。」

1月底保錡生日，球會亦有發文祝他生日快樂。（IG@memefcfootball）

球會聲明「句句有骨」。（fb@全民足球體育會）

截圖流出指因鬧隊友被踢走 保錡反駁：年頭已口頭通知離隊

有疑似球會內部群組的對話截圖，內容指「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重，池小龍大全民足球體育會狹窄的球會裝不下他的性格同技術。」而保錡在同日晚上，則發文表示離開球會是自己決定，他說：「感謝大家關注足球上的發展，首先離開球會是本人決定，於年頭口頭上已通知管理層說明不再出席任何比賽，第二離開原因是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧，本人強烈譴責歪曲事實顛倒是非。」

保錡則發文表示離開球會是自己決定，即否認被踢走。（IG@k_p0k1）

保錡現身認缺席練波兼態度差 即場道歉：太投入會有口舌之爭

昨日（31日）保錡出席「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」時指：「之前休息、正式加入返工作都缺席咗好多次練波、比賽，就係咁囉！」對於離隊兩方矛盾說法，保錡則謂：「算啦！退唔退出嘅嘢都唔特別在乎！在乎嘅嘢係努力面對依家工作。」對於被指態度差，他解釋：「競技性運動本身都會有口舌之爭，確實我嘅態度係有啲差嘅！（何啟華：道歉要快！）Sorry！唔好意思，我嘅態度係有啲差。要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」

ERROR在三缺一情況下出席公司活動。（陳順禎 攝）

保錡辯稱自己因為工作而缺席多次練波及比賽。（陳順禎 攝）

保錡認態度差並道歉：「Sorry！唔好意思，我嘅態度係有啲差。要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」（陳順禎 攝）

球會突發聲明稱純屬搞笑 自抽學曼聯玩流量宣布保錡繼續留隊

而「全民足球體育會」其後再發文慶祝五周年，之後竟稱之前的操作為「搞笑」，更透露保錡將繼續留隊：「其實我地球會都係搞吓笑，學下曼聯咁玩吓流量，估唔到大家都咁踴躍，保錡會繼續喺度踢波 @k_p0k1 。多謝大家嘅影響力，資訊同情緒都收到哂，意想不到丙組足球隊都咁多人留意！多謝大家關注，劇本是天定的，戲是大家一齊演的！」網民怒轟這種宣傳手法，留言：「執X咗佢啦」

網民群情洶湧 球會手法被鬧爆後刪文解畫難平眾怒

全民足球體育會見群情洶湧即刪文，球會今午再出post：「每個人嘅生命入面，大家都喺等緊一個『轉角位』，呢個未必係咩驚天動地嘅大事，可能只係一份冒險嘅決定，或者係一次失敗後嘅伸手扶持。咁樣就一世的話，寧願用一個搞笑嘅方法去處理！情緒同資訊都收到哂！希望呢個就係平衡點，多謝大家繼續支持全民足球體育會」但網民仍然繼續鬧，更爆粗詛咒球員，社交平台的admin只不斷重複：「明白大家情緒🙏🏽」回應。

