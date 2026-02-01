68歲影帝追貼潮流冒寒與粉絲玩飯撒　一險象嚇得工作人員火速護駕

現年68歲、有「千面影帝」稱號的梁家輝，雖然早已貴為影壇大前輩，但私下性格一向隨和又玩得。現時追星文化流行「飯撒」，即「Fan Service（粉絲服務）」，指偶像、歌手或藝人在演出，如演唱會、見面會等場景中，為了回饋粉絲而做的特定互動或福利。現在這種「福利」已不是年輕偶像與粉絲的專利，沒想到梁家輝也玩埋一份，近日他現身內地為春晚進行綵排時，面對守候多時的影迷大玩「飯撒」令一眾影迷驚喜又興奮，大讚他：「太逗了」。

梁家輝冒寒親近影迷

近日，梁家輝到內地為春晚綵排，雖然當地天氣寒冷，但梁家輝依然走到路邊與守候多時的影迷打招呼。有網民在社交平台以「來自梁家輝老師的飯撒」為題分享視頻，並寫道：「果然還是歲數大的會疼人 #梁家輝 #春晚 #春晚聯排」。片中所見，梁家輝一身全黑造型現身，黑色羽絨配上墨鏡，冷酷中帶點霸氣，隨即引起全場尖叫。

興奮「衝出馬路」嚇親工作人員

心情興奮的梁家輝，最初為了拉近與馬路「對岸」粉絲的距離，一度不自覺地「走出」馬路，嚇得工作人員火速上前將他請回行人路，以免發生危險。雖然被工作人員攔阻，但梁家輝依然笑容滿面，盡顯親民一面。

鬼馬「飯撒」派心

當現場粉絲大喊「辛苦了」及「新年快樂」時，鬼馬的梁家輝隨即化身「大頑童」，對著粉絲大派「心心」回應，而這個「心心」還會從他心房跳出來，動感十足。即使工作人員示意準備上車，但在粉絲熱情要求「Encore」下，梁家輝依然停下腳步滿足大家。臨上車前，他更不忘向大家喊話：「回家吧！」，無架子又玩得！影片曝光後，網民紛紛留言大讚梁家輝：「還是老輩子會疼人疼人」、「好可愛家輝老師」、「性格真好啊」、「帥得過分，太像教父了」、「梁老師太逗了」；笑指這份「飯撒」比不少年輕偶像更真誠。

