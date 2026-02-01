90年代性感女神買餸踎地揀菜勁貼地　背影似少女纖瘦美腿成焦點

現年55歲的張慧儀是90年代的性感女神，巔峰時期憑著出眾的樣貌以及火辣魔鬼身材，俘虜大批男粉絲。張慧儀曾淡出演藝圈，並於2006年在內地領養患有先天性心臟病的養子Hanson。為了照顧愛兒，張慧儀重返內地工作，並積極經營社交平台與網民互動。日前她分享了到街市買餸的生活片段，獲網民大讚貼地。

張慧儀是90年代的性感女神。（資料圖片）

張慧儀於2006年在內地領養患有先天性心臟病的養子Hanson。（YouTube截圖）

張慧儀身材Fit爆 凍齡力驚人

張慧儀日前在小紅書分享了放假時外出買餸的生活片段，並留言寫道：「“儀”起買菜｜老熟人的菜場幹貨 比起逛超市，我更愛菜市場，在這裡逛的是生活，治愈的是心靈💕忙碌一周，大家記得好好放鬆呀！」片段中，身在廣州的張慧儀穿上黃色針織上衣，紫色短裙及貼身Leggings，打扮休閒又青春。張慧儀戴上太陽眼鏡化了淡妝，皮膚緊緻白滑，四肢纖瘦小腹平坦，背影似足少女，更擁有一雙美腿，凍齡力驚人。

張慧儀日前在小紅書分享了放假時外出買餸的生活片段。（小紅書）

張慧儀指不用工作就會回到個人生活，過寧靜樸素的貼地生活。（小紅書）

張慧儀背影似少女。（小紅書）

貼地行街市踎街揀芫荽

張慧儀在片中去到街市，到路邊的菜攤買芫荽，更踎低親自揀菜。之後在去到乾貨店及肉檔買餸，期間跟店鋪老闆有傾有講，更教網民煲湯如何揀選不同肉類部位及配料。有大批網民看到片段後，都指張慧儀是真真正正的貼地，更大讚她身材保養得宜：「她人很親切，沒架子。」、「姐姐好接地氣」、「你的手腳好修長呀 腰又細 腰型好靚呀羨慕你呀慧儀姐姐」、「腿也特別細」、「仍然好靚，身型又好」、「姐姐狀態好好，頭發也濃密」。

張慧儀到路邊的菜攤買芫荽，更踎低親自揀菜。（小紅書）

張慧儀到乾貨購物，跟老闆娘有傾有講。（小紅書）

張慧儀經常親自到街市買餸，與不少店家都混熟了。（小紅書）