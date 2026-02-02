豪門新抱離婚後傳獲4億贍養費　搭高鐵竟甘願買站票全程坐行李箱

現年69歲的名媛及前演員謝玲玲，曾與林建岳有過一段婚姻。有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，後又有雜誌報道真實數字是一億四。謝玲玲離婚後靠投資，身家愈滚愈大，現獨居於九龍塘市值4億、近6000呎的獨立屋，與兩子三女和前奶奶仍關係密切，閑時一起聚會。心態年輕的謝玲玲時常搭高鐵在內地遊山玩水，日前她自爆搭高鐵遇意外，竟甘願買站票坐行李箱。

謝玲玲及仔女為林老太賀百歲大壽。（IG圖片）

謝玲玲熱愛運動。（IG圖片）

謝玲玲高鐵買站票坐行李箱返哈爾濱

謝玲玲日前在社交平台上載片段，她分享一次在內地旅行，身處雪鄉的她原本計劃隔日駕車返回哈爾濱。不料一場突如其來的大雪，導致高速公路與國道全線封閉。面對交通癱瘓，謝玲玲並未選擇滯留，反而為了履行與哈爾濱友人的約定，一行人決定改往高鐵站。在車票一位難求的情況下，她毫不猶豫地買了站票，一路站回目的地。她感嘆道：「雖然是站着回哈爾濱，但我覺得這是一種非常難忘的經驗。」片段中可見，謝玲玲坐在行李箱上開心自拍，沒有絲毫不滿。

謝玲玲不時出席聚會。（IG：@hlingling）

謝玲玲嫁豪門每日要向奶奶斟茶

正值演藝事業巔峰的謝玲玲，於1980年嫁給富商林建岳，開啟了長達15年的豪門媳婦生涯。當年她深得林家長輩喜愛，更為林家育有五名子女，地位穩如泰山。惟90年代兩人婚姻亮起紅燈，最終於1995年離婚。謝玲玲去年在接受內地網紅「董太太」訪問影片中透露，當年她很想早點結婚建立家庭。她婚前曾因藝人身份被林老太誤解，後來在老爺林百欣的幫助下，化解了林老太的不滿。而她嫁入豪門後每日要幫奶奶斟茶，成功贏得林老太的歡心。

謝玲玲搭高鐵買站票。（小紅書）

坐行李箱。（小紅書）

因為約了人。（小紅書）

謝玲玲浮潛。（小紅書）

謝玲玲首次公開想做奶奶！（截圖）

謝玲玲享受當地晚宴。（小紅書）

黎姿與謝玲玲穿上蒙古傳統服飾。（小紅書）