李龍基認定與王青霞「爺孫戀」玩完元兇為一人：唔係佢我相信未完

現年75歲的「御用皇帝」李龍基自其未婚妻王青霞（Chris）忘年戀引起極大迴響，女方先後因入獄及瞞婚，育有16歲兒子，李龍基原來為「第三者」。李龍基接受《香港01》訪問透露，王青霞離家出走，回到佛山後「唔覆機」，最終分手收場地。近來他上不同節目大方談及舊情，上月他上顏聯武網上節目訪問，承認自己天生多情，更指「DNA作祟」意志力不夠強，難抗拒異性又難安定；又指名下八層物業贈予前妻，保險受益人仍是前妻。近日他再上多年好友劉緯民的訪問節目，再指相信王青霞是真心，又指如非這位人士，「我相信（同王青霞）未完！」

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

李龍基與王青霞。(資料圖片)

李龍基表示與王青霞已分手。(資料圖片)

李龍基不認為王青霞為虛假情義

劉緯民在訪問中笑指基哥「出鏡率仲犀利過特朗普」，李龍基笑說：「我都希望（出鏡率）『隊冧佢』。」問到最近睡得可好，基哥坦言：「對我打擊都好大！」劉緯民再說：「虛假情義像春風，推散真心各西東」，基哥則回答指王青霞對他是真心，「我唔係好贊成（虛假情義）呢幾個字，我由頭到尾都唔覺佢對我係虛假。」

李龍基到沙田裁判法院。（梁碧玲攝影）

李龍基行了數步開始情緒激動。(凌子淇攝)

李龍基激動痛哭。(梁碧玲攝)

李龍基指如非YouTuber曝光王青霞舊史：我相信未完

基哥直指，若不是有YouTuber將王青霞的往事與資料全數曝光並拍片流傳，他相信與王青霞緣分未盡，「若然唔係嗰個YouTuber將佢個底挖晒出嚟，影埋Video，我相信未完。」兩人談到「黃昏戀」和「爺孫戀」，指老人尋找伴侶是人之常情，又指現今社會不應再受「竹門對竹門」限制，基哥對此十分贊同。

李龍基不認為王青霞是「虛情假義」。（小紅書）