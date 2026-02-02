陳展鵬求生慾強唔認單文柔迷戀他　爆定情經過自嘲首次求婚衰老土

視帝陳展鵬日前接受《香港01》專訪「由零說起」，除了大談入行至今32年來，在娛樂圈的高低起跌外，還分享了他與太太單文柔（Phoebe）的愛情故事。兩人結婚今年踏入第八年，一直表現恩愛。陳展鵬感激太太這些年的付出，冧爆對方是「無價」。但陳展鵬自言當初向太太求婚時，也非一次成功。至於失敗原因是什麼？我們聽他自己講。

視帝陳展鵬日前接受《香港01》專訪「由零說起」，除了大談入行至今32年來，在娛樂圈的高低起跌外，還分享了他與太太單文柔（Phoebe）的愛情故事。（葉志明攝）

兩人結婚踏入8年，依然恩愛如昔。（IG圖片）

陳展鵬專訪｜親筆信向珍姐自薦返TVB 曾被嫌亞視味濃：恐怖到死

陳展鵬專訪｜對太太非一見鍾情 心痛對方飽受輿論：呢七年好艱辛

緣起「香港小姐」

陳展鵬在2016年與太太初遇，這也成為他人生的轉折點。相信大家都記得單文柔是當年港姐佳麗之一，陳展鵬則擔任總決賽評判之一，在「最上鏡小姐」的環節中，他給了一個非常高的評價予單文柔。問到當時是否已經對對方一見鍾情？陳展鵬坦言又沒到「一見鍾情」，但有種很奇怪的感覺：「當時佢又唔係『玲瓏浮凸』，肥嘟嘟咁樣，但我一望到佢，就覺得好想去保護佢、支持佢。」

陳展鵬在2016年港姐決賽上，一眼看中單文柔。（節目截圖）

陳展鵬笑言第一眼見到單文柔，就有種好想保護對方的感覺。（節目截圖）

靠IG Inbox攞相傳情

其後，兩人因工作頻頻相遇，而在一場聚會中，陳展鵬與Phoebe留下了合照。雖然當時已有好感，但陳展鵬表現得相當專業，並非貿然展開追求。他透露當時是藉著「攞相」為由，開始在社交平台私訊對方：「我叫佢Send返張相畀我，因為張相係佢電話影，但我又冇畀WhatsApp佢，就係喺IG Inbox傾偈。」提到太太曾說很迷戀他，陳展鵬連忙糾正：「唔係啦，佢係我形象顧問，即係話我好好男人、好好先生，只係對方愛的表現。」他更強調：「我鍾意佢多啲嘅！（求生慾好強？）唔係，係真嘅！」

陳展鵬單文柔當時因工作頻頻相遇。（資料圖片）

陳展鵬強調自己鍾意太太多啲。（葉志明攝）

媒體輿論壓力成定情關鍵

陳展鵬坦言當時自己已40歲，很多漂亮的女生也看過，也經歷過幾段失敗的戀情，但他形容Phoebe給他的感覺非常不同：「你會好想去保護佢，同佢行得好近。」問到太太有甚麼最後收服了他？陳展鵬直言因為對方很信任他，「我由細到大都係好容易被人誤會，我唔出聲，或者有時講啲咩，人哋好易就會誤會咗，但佢無，佢信我。」

陳展鵬和單文柔戀情曝光時，經歷不少輿論。（IG圖片）

陳展鵬續言，尤其是二人戀情曝光後的媒體壓力。當時議論紛紛，陳展鵬直言自己作為圈中人，加上清者自清，所以不害怕，但Phoebe剛出道，他不希望對方承受這個陰影，希望還對方清白，「當時好多雜誌報道，如果你唔講、唔發表，佢哋就入咗佢數，我唔想佢受呢個陰影影響，所以我當時反應係好大，好多人會覺得我好串，話我好扮嘢。但我好清楚自己做緊乜嘢，而且我哋已經交往緊，也差唔多（結婚）了，所以我一定要保障佢先。」

陳展鵬不希望單文柔受到輿論影響，所以非常保護對方，也多謝對方的信任，令他很感動。（葉志明攝）

陳展鵬知道單文柔就是自己「對的人」。

而Phoebe對他的絕對信任，令陳展鵬深受感動：「我媽咪嗰時已經唔舒服，好多記者衝去影我媽咪相。我叫Phoebe一個禮拜唔好出街，亦都冇同屋企人講，佢哋問唔到妳嘢呢，就會問我，佢就真係一個星期無出街。」 當時陳展鵬要飛往橫店拍攝《天命》兩個月，Phoebe獨自在港默默守候，這份信任讓陳展鵬深感對方就是「對的人」。

陳展鵬最後在英國再次求婚才抱得美人歸。(smyphoebe@Instagram)

陳展鵬自嘲首次求婚衰老土。（葉志明攝）

求婚兩次才成功：簡單就是幸福

兩人拍拖約兩年於2018年結婚，談到求婚過程，陳展鵬自嘲過程相當「老土」。第一次求婚時，他趁著Phoebe睡覺時偷偷把戒指套在對方手上，結果對方完全不滿意，直言：「咁樣算㗎啦？我瞓著覺喔，唔得，要求多次先得。」為了彌補遺憾，陳展鵬後來在英國正式求婚，送上鮮花，才正式贏得美人歸，「佢仲話你拍戲好多招數個喎，點解咁唔浪漫，我話拍戲還拍戲嘛。」面對兩人的年齡差距，陳展鵬表示兩人的性格非常配合，彼此包容與信任是維持關係的關鍵。他感性表示：「簡單未必係最幸福，但幸福一定係簡單。」