楊千嬅生日與過萬歌迷同慶　自問冇本事似古巨基追多個仔

楊千嬅2024年與歌迷搞大型生日聚會之後，今年生日繼續選擇跟歌迷同歡，於重慶舉行《52Hz Echoes生日限定音樂會》，提前跟歌迷慶祝生日，接著返回香港正日才與家人朋友渡過。是次歌迷聚會，千嬅跟過萬位觀眾一齊歡樂，歌迷自發於重慶商場為她搞大形生日應援，主辦單位亦為她安排十棟大廈亮燈慶生，千嬅也特別上船看亮燈。

這次歌迷聚會，是千嬅首次於內地舉行四面台的演唱會，加上有四邊延伸舞台，讓到她跟歌迷可以超近距離互動。參加的歌迷來自世界各地，有內地不同城市，也有香港及東南亞，甚至澳洲，美加飛過去的， 嚴如再開多次小型演唱會，期間不單止唱歌，又有感人讀歌迷信環節，歌迷點唱、遊戲問答、互相對唱等等開心部份，整晚氣氛非常歡樂。聚會上她更加宣佈26年新一輪巡演將會開始，展開「楊千嬅Live MY LIVE 1.0」世界巡迴演唱會，宣佈首輪會到甚麼城市，令歌迷歡喜若狂。而千嬅家人，媽媽也飛了到重慶跟她一起玩，但囝囝就臨出發前因為冷親，所以唯有在家休息沒有到場。

聚會上千嬅跟歌迷分享感受時提到，「現在生日，我心中會有兩個人特別思念，第一個想起的人當然是自己媽媽，另一個是我的孩子，一個生我，一個我生，做了媽媽才真正感受到生孩子的苦，感謝媽媽，養育了我五十多年。」「 今天很特別晚上，多謝你們從不同城市飛來，在30年的音樂路上，不知不覺原來音樂在不同階段紀錄了我當下狀態及感覺，第一首《狼來了》記錄了當年一腔孤勇不知天高地厚，走到中間我得到《郎來了》，他告訴我人生要被愛，最基礎是要知如何。然後我發現，我長大後回頭看，很多歌不知不覺在我人生當中前後對照，帶給我很多不同的回想。你問我這幾年為甚麼很想去生日做一些音樂會，當作慶祝，生日不過是主題，最想是感恩人生每一個重要時刻，也有你們的陪伴，有一班愛我的人跟我一起，讓我覺得很踏實很幸福。其實，好好的活著也是一種慶祝....今天看著你們，真的很感動....就要破防了(閃著淚光).....今晚真的很感謝大家。」

音樂聚會後跟工作人員等吃飯慶祝，千嬅又再次切大蛋糕，她笑言每年生日月，都會切很多個蛋糕，已經叮囑朋友，家人，歌迷不要浪費錢給她買禮物，也不要太多蛋糕，因為過了農曆年她就要開始收心養性，綵排練歌兼修身，準備下半年開始的世界巡迴演出。完成了紅館演唱會後，她表示已早給了自己生日禮物，放了近兩個月的假真正「充電」，全心陪伴家人，先與老公(丁子高)赴法國滑雪、再遊倫敦、再訪韓國、及大馬檳城，她笑言：「我講真，我真係又有個多月暢遊異國放心吃喝，食咗好多嘢！哈哈。」

選擇重慶作為見面會地點，楊千嬅坦言源於感動：「幾年前演唱會唱〈重慶歌迷突點唱《稀客》，呢首side tack 竟然全場大合唱！我即刻喊左出嚟，個種感覺我仲記得，真係給予了我極大支持，所以我揀重慶，不過當然唔可以太偏心，香港做過，今次重慶，下次可能我會每年揀唔同城市同大家慶祝！一齊去旅行，一齊玩幾好吖。」問到正日生日如何度過，楊千嬅笑道，「細個生日最鐘意一大班朋友玩，飲香檳飲到唔記得發生過咩事，哈哈.....。如今人大了，則追求簡單溫暖同家人食下飯相聚，已經好開心。返去香港就搞農曆新年啲屋企嘢啦，係香港同屋企人過年。生日願望最緊要身體健康，有健康先可以好好照顧屋企人。」

古巨基今年就追多個仔，擔心單生一個沒兄弟姐妹陪伴，問到千嬅，你會唔會想似像好友古巨基般「追多個仔」？楊千嬅回應：「每人情況不同，我再生育機會好低啦。以前自己做歌手追夢嘅路太辛苦，耗費大量心力，依家個人好虛，哈哈.....依家我最緊要係「養生」， 教好個仔緊要啲。其實我好鐘意小朋友，所以我成日同朋友講，你有小朋友，我真係唔介意，比我幫你湊，以我醫護知識同鐘意小朋友，我可以幫人湊得好好。依家我盡量比我個仔多啲愛。生仔唔係最大挑戰，佢人生教育及陪伴長大，先係最大挑戰，我會盡力做好這個天給我嘅禮物，就好足夠，好感恩啦。」