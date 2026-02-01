游學修自嘲遭ViuTV封殺不再怕失言見報　Tyson：想講癲嘢就黐住你

Tyson Yoshi新歌《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影微電影日前（28日）舉行首映禮，一眾主演游學修、歸綽嶢（Nancy）、張文傑（German）、朱鑑然、林子峰（Stone）等皆有現身，不過事後就爆出游學修不滿被ViuTV封殺的風波，當日ViuTV及Viu1HK不但未有採訪游學修，即使是花絮片段都裁走游學修，社交平台上亦只標註了其他演員，可說是當游學修透明。

《追 CHASING THE WIND》主演朱鑑然、張文傑、Tyson Yoshi、歸綽嶢、游學修、林子峰日前出席首映。（資料圖片）

當日電子媒體訪問張文傑、游學修及林子峰，而ViuTV及Viu1HK雖有到場，但未有訪問這組藝人，只訪問Tyson Yoshi、Nancy Kwai及導演何圖，因而爆出「封殺」風波。（資料圖片）

IG連環追擊ViuTV 貼姜濤舊合照證昔日與該台友好

游學修事後在社交平台連環表達不滿，將Viu1娛樂頻道的相關新聞「倒轉」分享，又貼了ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤）「亮相」試當真的截圖，疑暗喻遭ViuTV看不起；更誇張的是游學修一度將Threads頭像改成生啤，圖中有「生氣」二字，其IG亦清空追蹤名單，只追蹤了「viutv」及「viu1hk」兩個賬戶，並在IG檔案標註這兩個賬戶，稱：「希望有天可以上電視」。

此外，他更於ViuTV多個帖文下留言，一番追擊行為引起網民留意，因游學修昔日與Viu TV關係友好，由開台起參與多部作品，包括《瑪加烈與大衛 綠豆》、《三一如三》、自編自導自演的《仇老爺爺》及主持《演員．門》等，令人揣測到底雙方因何事決裂。

游學修事後在社交平台連環表達不滿，將Viu1娛樂頻道的相關新聞「倒轉」分享。（Threads/IG@neoyau19）

游學修IG移除所有Followers，只追蹤了「viutv」及「viu1hk」兩個賬戶。（Threads/IG@neoyau19）

游學修在IG檔案標註「viutv」及「viu1hk」兩個賬戶。（Threads/IG@neoyau19）

游學修一度將Threads頭像改成生啤，圖中有「生氣」二字！（Threads/IG@neoyau19）

游學修貼了ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤）「亮相」試當真的截圖，疑暗喻遭ViuTV看不起。（Threads/IG@neoyau19）

游學修貼了ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤）「亮相」試當真的截圖，疑暗喻遭ViuTV看不起。（Threads/IG@neoyau19）

游學修貼出2019年在ERROR《人到中年 口不擇言》道歉招待會2019後台與ViuTV台柱姜濤的合照，留言：「咁就7年🍬多謝邀請！」

游學修自編自導自演ViuTV劇集《仇老爺爺》，是口碑之作。

直播自嘲曝光少感激Tyson給予機會：而家唔驚講錯嘢上新聞

昨晚《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影在網上首播，Tyson Yoshi、游學修、導演何圖、張文傑開直播，游學修全程用封殺事件自嘲，他先多謝Tyson：「而家曝光愈來愈少，難得仲有Tyson老師畀大家有機會看見修仔！」Tyson問到假若下個MV全程裁走游學修半邊面是否OK，他再回應：「有半邊好好㗎喇，直情成個見唔到嗰啲就難演喇！難表達嘅，如果成個人都見唔到！我而家最爽我講完呢啲嘢都唔會上新聞，以前好驚講錯嘢即刻上新聞，我而家唔驚。」早前鬧出公關災難的Tyson即接招：「我以後想講癲喪嘢黐住你咪得囉？」阿修再回：「Ya，但佢可以淨係出上半囉，話Tyson今晚開IG Live，淨係你囉。」

《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》微電影31日在網上首播，游學修是片中主要角色，不少網民讚他演得好。（影片截圖）

游學修的演出獲網民讚好，Tyson Yoshi表示想拍一集他的外傳。（IG@neoyau19）

游學修在直播中頻頻拿封殺事件自嘲，笑言：「我而家最爽我講完呢啲嘢都唔會上新聞，以前好驚講錯嘢即刻上新聞，我而家唔驚。」早前鬧出公關災難的Tyson即接招：「我以後想講癲喪嘢黐住你咪得囉？」（IG@neoyau19, tysonyoshi）

揚言或要過檔TVB博翻身 Tyson：懷疑有日見你做《東張》

之後幾位講到爭取微電影在電視台播映，游學修指可能要將自己角色換成岑珈其才能上電視，並笑言：「我試吓傾TVB啦！」Tyson聽罷即爆粗，笑說：「我懷疑你再咁落去，有一日我開TVB，會見到『歡迎收睇《東張西望》，大家好，我係游學修。」游學修繼續說笑，指登上TVB或台慶會飛黃騰達，屆時Tyson未必能再找他拍MV。

幾位講到爭取微電影在電視台播映，游學修指可能要將自己角色換成岑珈其才能上電視，並笑言：「我試吓傾TVB啦！」Tyson聽罷即爆粗，笑說：「我懷疑你再咁落去，有一日我開TVB，會見到『歡迎收睇《東張西望》，大家好，我係游學修。」（IG@neoyau19, tysonyoshi）

問快閃活動有冇記者 導演何圖神補刀：冇記者你先有得曝光

Tyson又預告今日（1日）下午將去中環快閃派海報，問阿修會否一同到來，阿修：「有冇記者？有記者我嚟囉。」Tyson表示冇記者，問他是否不來了，而全程甚少發言的何圖導演忽然爆出一句：「冇記者你先有得曝光喎。」令全場靜晒，其餘幾位都招駕不住爆笑，之後阿修再表示：「依家係一個地方啫！」事後，何圖在Threads留言解釋：「無惡意，純粹陳述個事實🥲」