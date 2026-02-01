林凱恩親解《愛回家》安Bon戀復合之謎　一句話定義兩人關係

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》陪伴觀眾走過多年，劇中多對CP都十分入屋。當中由林凱恩（Iris）飾演的乖乖女「Bonnie」與周嘉洛飾演的「金城安」（廢青安），這對初戀組合更是不少觀眾的集體回憶。雖然兩人已「分手」多時，Bonnie身邊亦曾出現「蔥頭」（丘梓謙 飾），但網民對「安Bon戀」復合的呼聲從未停止。日前林凱恩出席劇集《非常檢控觀》宣傳活動時，接受《香港01》訪問時大方回應「復合」的可能性，更表示這段關係已昇華至另一境界。



安Bon戀幾時復合？暫時未有定案。（IG圖片）

昇華戰友 再見親人

對於觀眾集氣詢問「幾時復合」，林凱恩笑言這個問題跨越年齡層：「無論三歲到八十歲都會問！」面對這道纏繞多年的難題，Iris坦言一切交由監製與觀眾決定，但她個人頗享受目前的狀態。

雖然劇中現任男友「蔥頭」公務繁忙，但提到舊愛金城安，林凱恩的形容卻別有一番滋味。她以「好熟悉的親人」來定義現時與安仔的關係，直言是「再見亦是親人」。她解釋道：「變成戰友一齊去衝，未必話一定要係愛情。因為如果分咗手就永遠冇得見，咁其實好慘。」相比起情侶離離合合，她似乎更珍惜這種能在劇中繼續互動、共同成長的「戰友」模式。這番說話雖然未必是「安Bon黨」最想聽到的答案，卻表現出角色及演員間深厚的羈絆。

林凱恩出席《非常檢控觀》宣傳活動。（陳順禎 攝）

網民怒吼 分手編劇

「安Bon」分手的傷痛至今仍有網民無法釋懷，記者提到網上流傳的一則爆笑留言，有網民激動表示要尋找當年寫兩人分手的編劇算賬。對此，林凱恩聞言失笑後又回答。

她表示明白觀眾的肉緊，但認為角色需要成長：「我哋拍咗咁多年，觀眾可能由三歲睇到中學，好似陪住大家一齊成長。」她希望透過劇情帶給觀眾更多啟發，而不僅僅是流於表面的「情情塔塔」。對於安仔是否有成長，她更幽默反問記者：「你唔覺得安仔成熟咗咩？」但卻令記者無言以對，林凱恩則表示「表明了」，場面十分幽默搞笑。

林凱恩親解《愛回家》安Bon戀復合之謎。（陳順禎 攝）

新劇慘死 突破極限

除了《愛回家》，林凱恩在新劇《非常檢控觀》中亦有突破性演出。一改Bonnie的斯文形象，她在劇中飾演一名由童年陰影引發復仇心理的KOL，活動上更播出她被殺的一幕。

在活動上看完預告片後，林凱恩坦言看到自己「慘死」的畫面感到毛管戙：「未見過自己死得咁靚！」她透露拍攝該場死亡戲份時，全日被困在Studio內，全身染血，更要演繹出窒息與掙扎的真實感。「入行十年以黎，第一次咁真實呈現呢個狀態。」她形容這次與「朱凌凌」，亦即是吳偉豪（飾演展熊飛）的合作充滿新鮮感，兩人都要營造出前所未有的恐怖氛圍，與處境劇的輕鬆節奏截然不同，絕對是演技大考驗。

林凱恩出席《非常檢控觀》宣傳活動。（陳順禎 攝）

林凱恩即將在《非常檢控觀》出場。（陳順禎 攝）

林凱恩開場即死？發生咩事？（陳順禎 攝）

在《非常檢控觀》中，林凱恩死狀恐怖。（陳順禎 攝）

林凱恩真係好無敵！（陳順禎 攝）

唔經唔覺，林凱恩已經陪咗大家9年。（陳順禎 攝）

