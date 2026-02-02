非常檢控觀｜張馳豪情迷「年上姐姐」　賴慰玲面對小鮮肉流晒口水

TVB劇集《非常檢控觀》熱播中，劇中一對嶄新CP引發全城熱話！「好戲之人」賴慰玲搭檔「聲夢男神」張馳豪Aska，在《非常檢控觀》中上演化學反應十足的姊弟戀。日前（01/2）賴慰玲和張馳豪出席《非常檢控觀》宣傳活動時接受《香港01》訪問，現場火花四濺，張馳豪更在逼供下自揭戀愛觀，揚言只要對象是「她」就完全接受到姊弟戀。到底這位「她」是誰？



賴慰玲，張馳豪呢對CP又幾襯喎。（《非常檢控觀》圖片）

賴慰玲見獵心喜

訪問一開始，氣氛已經相當曖昧。賴慰玲談及初見這位身高185cm的小鮮肉時，完全掩飾不住內心的興奮。當記者提到張馳豪是新人時，賴慰玲即時雙眼發光，毫不避嫌地說：「係呀，可以發展吓喎！」

賴慰玲更笑言第一次見面，知道自己和小鮮肉做情侶時簡直是「流緊口水」，內心劇本已經寫好：「冇錯啦，咁我就以為我要侵佔佢多啲，點知監制好錫我，畀佢追我喎。開頭佢怕羞一啲，之後就養成咗默契，佢就冇咁怕羞。」雖然劇情反轉，但賴慰玲回味無窮，自爆兩人在劇中感情升溫，令這位人妻都忍不住大叫「心花怒放」！

馬德鐘，賴慰玲在《非常檢控觀》中合作查案。（陳順禎 攝）

《非常檢控觀》好好睇！（陳順禎 攝）

張馳豪誤墮「姐姐陷阱」

面對氣場強大的賴慰玲，當時仍是戲劇初哥的張馳豪坦言嚇到「震」，直呼對方是「好勁嘅前輩」，記者更言當時的他是「打大佬」。張馳豪原本想扮專業，指賴慰玲會他在劇本裡「尋找樂趣」，說道：「喺拍嘅途中，佢真係幫咗我好多。」賴慰玲也說：「佢都好努力鑽研劇本，所以多咗好多討論空間。」張馳豪：「佢佢好鍾意喺個劇本入面去玩，搵到嗰樣嘢點樣去昇華嗰件事⋯⋯」怎料即場被記者踢爆：「我諗佢（賴慰玲）唔係玩個劇本，佢係玩緊你……」賴慰玲隨即補刀：「都鍾意玩人嘅。係被姐姐玩。」

賴慰玲，張馳豪呢對CP又幾襯喎。（陳順禎 攝）

情迷50歲姐姐？張馳豪神逆轉

戲內愛得痴纏，戲外張馳豪更直認接受姊弟戀！他直言偏愛「成熟大方」的女性，對姊弟戀持開放態度。記者見機不可失，即場問他能否接受相差10年？張馳豪秒答OK。「夾嘅就得。」

問到：「跳多一個十年，二十年呢？」以張馳豪現年30歲計算，對方將是50歲的「風韻猶存」姐姐。面對這個尷尬年齡差，張馳豪一度語塞猶豫：「二十年呢……」此時，再拋出一個「神級例子」：「好似佘詩曼……」

一聽到「佘詩曼」三個字，賴慰玲就出口「拯救」弟弟張馳豪：「一講到佘詩曼就變咗好崇拜，變咗好難⋯⋯」張馳豪：「我覺得20歲會比較難少少。」賴慰玲繼續救場：「如果我大你20歲呢？咁就得啦？」張馳豪和記者異口同聲：「咁就得啦。」賴慰玲笑說：「救咗你啦！」

張馳豪、賴慰玲在活動上好老友。（陳順禎 攝）

張馳豪自爆鍾意「成熟大方」的女性。（陳順禎 攝）

張馳豪、賴慰玲。（陳順禎 攝）

張馳豪表現得怕羞又可愛。（陳順禎 攝）

張馳豪表現得怕羞又可愛。（陳順禎 攝）

賴慰玲成功救場。（陳順禎 攝）