巨星二代單拖赴宴內地網民驚訝零保鑣　港人：以佢身手唔使保護

《尋秦記》電影票房理想，早前電影舉行台前幕後慰勞宴，不少演員都有出席，包括「天明最高」的洪天明。內地網民捕捉到洪天明抵達會場的一刻，見他一身Casual Look、頭戴Cap帽及口罩現身，有內地網民片中見天明從車上下來，雖然他是「大哥大」洪金寶之子，又是資深動作演員，但身邊竟然一個助手和保鏢都沒有，全程「一腳踢」，自己背着大背囊，手上還拿着一袋二袋物品，完全沒有架子。即使雙手拿滿東西，當有人索取簽名時，他亦非常親民地停下來滿足對方要求，該網民不禁大讚：「洪天明自己駕車自己背包到達晚宴現場，沒有助理沒有保鏢，客氣低調。」

《尋秦記》電影票房理想，早前電影舉行台前幕後慰勞宴，不少演員都有出席，包括「天明最高」的洪天明（前排右三）。（資料圖片）

內地網民捕捉到洪天明下車抵達會場的一刻，見他一身Casual Look、頭戴Cap帽及口罩現身，有內地網民片中見天明從車上下來，拎住一袋二袋。（圖片來源：香港趙大拿）

洪天明是「大哥大」洪金寶之子，又是資深動作演員，但內地網民驚訝他身邊竟然一個助手和保鏢都沒有，全程「一腳踢」，自己揹袋冇人幫手，完全沒有架子。（圖片來源：香港趙大拿）

見洪天明揹袋還有點狼狽。（圖片來源：香港趙大拿）

網民笑指洪天明好打得不需保鏢：何詩蓓都唔會請救生員

影片曝光後，不少網民都對洪天明的親民作風表示欣賞，但最精彩的莫過於兩地網民對於「為何沒保鏢」的解讀，一直以來內地網民都指港星很易親近，常常在無助手保護的情況下在香港街頭被偶遇，不似部分內地藝人總有一大堆助理包圍住出巡。今次洪天明情況亦引起類似討論，不過香港網民都認為他不請保鑣十分正常，指洪天明本身身手了得，繼承了父親的功架，根本不需要人保護，紛紛留言：「以佢嘅身手應該唔需要保鏢」、「點解佢要有保鏢？佢一個打十個啦！」更有網民留下神級比喻：「何詩蓓都唔會請救生員啦！」相信以天明的戰鬥力，若真的發生衝突，應該可以輕鬆將對方打敗。

洪天明還停下步來幫等候的支持者簽名，非常親民。（圖片來源：香港趙大拿）