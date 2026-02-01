洪天明「操爆」鄧兆尊搞到呢部分「舉唔起」：要喺廁所問阿叔幫手

現年51歲的洪天明，多年來身形一直保持得相當理想。今日（1日）他出席健身店開幕禮時接受傳媒訪問，大談其健身心得。洪天明憶述自己在 20 多歲時最為「瘋狂」，當時若不用開工，一星期可健身 5 至 7 天，每次在健身室逗留長達 5 小時。

洪天明「操爆」鄧兆尊搞到「舉唔起」

洪天明更分享了一段年輕時去健身室的趣聞，他透露當初與鄧兆尊合作拍攝《烈火雄心》時，對方曾主動要求一起健身以應付消防員角色。天明笑言當時對他進行「地獄式特訓」，結果鄧兆尊練完後手軟到連衫都脫不到：「佢嚟咗一日之後就唔肯嚟，因為佢第一日畀我push得太犀利，真係唔係講笑喎，佢做完之後入更衣室沖涼，隻手係抬唔起！佢衫都除唔到啊！佢要喺廁所（問）嗰個阿叔：『阿叔可唔可以幫我除衫啊？』要幫佢除件衫，跟住擠洗頭水呢，擠完之後手擺唔到上頭，跟住第二日就唔見咗佢啦！」被洪天明「操」得太厲害後，結果鄧兆尊從此便在健身室「消聲匿跡」。

鄧兆尊推啞鈴洪天明行開被笑「𥄫女」

但原來令到鄧兆尊怕怕的幕後推手還是洪天明，他被問到當時鄧兆尊做了什麼而令「手都舉唔起」時，他指當時是自己走開了：「佢推啞鈴，推吓推吓之後，應該有人喺後面扶住佢啊嘛！咁我扶佢兩吓之後我走開咗，咁佢話推到冇人救佢，就變咗要佢攞個鐵餅要側一邊，咁兩條鐵跌咗落地下先再起返身。」至於洪天明當時為何會走開？他笑指：「佢（鄧兆尊）話我𥄫女喎！」洪天明語帶心虛續說：「應該唔係嘅！」

洪金寶見到兩名孫子就「無符」

雖然洪天明忙於工作與健身，但洪天明的心始終圍繞著家庭。他感嘆小朋友成長得很快，所以會儘量爭取時間陪伴兩個兒子。洪天明更笑稱兩兄弟是家中的「金牌」，就連平日威嚴十足的爸爸洪金寶，只要見到兩名孫子就「無符」：「佢以前都唔做呢啲嘢，你知我老竇好cool㗎嘛，即係你叫佢做咩佢都話唔做啦。咁我哋同佢話做完你之後可以睇返，佢嘅電話裏面都係兩個孫仔，由細到大嘅相，得閒攞返出嚟睇佢好開心。」洪金寶甚至會親自去買東西送給他們，對兩位孫子「言聽計從」，他們說甚麼都應承，所以洪天明有甚麼都叫孫子出馬：「叫兩個孫出馬，『爺爺可唔可以啊？』就搞掂！爺爺乜都肯做，所以呢兩個係屋企嘅金牌。」這份溫馨的爺孫情，亦是洪天明目前最珍惜的時光。