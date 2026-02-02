森美健身室唔喜歡「𥄫女」：我同你哋有少少唔同，我淨係睇男仔

森美昨日（1日）出席連鎖健身店的開幕禮兼做主持，為「HYROX」賽事作旁述，他於半年前已經參加過這個比賽，所以自然對賽事有不少知識。森美現身接受傳媒訪問時一身運動健碩身形依然搶鏡，森美收起平日的搞笑面孔，一本正經地分享他的「保命符」。他坦言，隨著年紀增長，健身已不再只是為了美觀，更是為了健康與長壽。森美更嘆息：「三十歲過後其實肌肉就開始走。」

森美收起平日的搞笑面孔，一本正經地分享他的「保命符」。(陳順禎 攝)

森美今日出席連鎖健身店的開幕禮兼做主持。(陳順禎 攝)

森美每週風雨不改地進行負重訓練

森美笑言以前打籃球經常會膝蓋痛，後來才發現是因為大腿肌肉不夠力，保護不了關節：「其實原因係因為膝蓋上嘅大腿肌肉唔夠力，唔夠力嘅時候膝蓋就會痛，所以一定要嚟訓練中心訓練自己嘅大腿肌肉，做得好肌肉嘅話可以拉住膝蓋就唔痛，呢個係保護自己最大嘅方法。」現在的他，每週風雨不改地進行負重訓練，目標是增加肌肉量，防止再年長一點時會得到肌少症（Sarcopenia）。他引用研究指出：「肌肉越大，你嘅命就越長。肌肉能力越強，你就越長命。」

森美每週風雨不改地進行負重訓練，目標是增加肌肉量。(陳順禎 攝)

森美指自己喜歡看男生肌肉

森美被問到會否在健身室「欣賞」美女時，他笑指自己與大家不一樣：「我就唔睇女仔，我淨係睇男仔！我同你哋有少少唔同，我好鐘意睇男人啲肌肉！」到底森美為何會這樣重口味，只愛看男生的肌肉，原來是他認為：「每一塊肌肉你都要尊重，因為每一塊肌肉唔係天生就有，全部每一塊肌肉都是係用時間心機毅力去填補。」所以他才愛看男生的肌肉。

森美指自己喜歡看男生肌肉。(陳順禎 攝)

森美記起「HYROX」賽事都想嘔

而在主持健身比賽時，森美有否被喚醒之前的記憶，他馬上就憶起當時的片段：「喚醒返自己比賽嘅時候，想嘔嘅記憶！」因為「HYROX」賽事的體能需要量很大，男生要推及拉約300磅的鐵餅，又要跑接近8公里，所以連森美都表示「好挑戰」。森美亦有接受體能的訓練，計劃五月再戰「HYROX」賽事，但他坦言「今次再參加，應該就成績好唔過上次。」因為自比賽完後，他就已經把健身這件事暫時先放下，沒有密密的操練。

森美記起「HYROX」賽事都想嘔。(陳順禎 攝)

森美笑言年紀愈大保健品的代言也不少

森美亦笑言年紀愈大，保健品的代言也不少，連「痛症中心」都有找他代言，更直指現在去痛症中心的次數都頗密：「依家就過個禮拜去啦！同facial一樣！」他表示太太希望他用盡精力才回家，因為可以不用煩她：「得閒出去舉個重，你舉到冇曬力返屋企佢就啱曬，最好你出門口嘅時候係精壯嘅男子，返到嚟變咗虧佬都冇所謂。」雖然森美表示太太嫌他煩，但這也是二人的生活情趣之一。