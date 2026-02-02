非常檢控觀｜李成昌親解「半退休」真相　豪氣棄爭獎：留畀後生仔

無綫「綠葉王」李成昌（昌哥）演技精湛眾所周知，無論是陰險奸角還是慈祥父親都能完美駕馭。早前昌哥在社交平台「小紅書」上載短片自爆已「半退休」，嚇得一眾忠實劇迷以為他要「封山」！日前李成昌出席《非常檢控觀》宣傳活動，接受《香港01》訪問時，就澄清所謂的「半退休」是一種生活態度！



呢幕李成昌超正。（《非常檢控觀》截圖）

「半退休」數學題：工時減少玩樂優先

昌哥笑著解釋，其實概念很簡單：「以前大部份時間做嘢，小部份時間玩；而家公司少劇開，就要調返轉，大部份時間玩，小部份時間做嘢！」他更向粉絲大派定心丸，強調並非「沒工開」，只是暫時處於空窗期。

雖然說是「半退休」，但昌哥的行程表卻相當寫意。剛拍完《璀璨之城》的他透露，下一部劇要等到五、六月才開拍。這幾個月的空檔做什麼好？昌哥表示會去旅遊、做運動，最重要是約舊朋友飲茶聊天，更自嘲：「食吓食吓又肥咗啦！」認真懂得享受人生。

李成昌半退休？（陳順禎 攝）

李成昌解釋只是工作減少了。（陳順禎 攝）

心動中山千呎豪宅 最終仍留戀香港

早前有傳聞指昌哥已移居中山，他急忙澄清自己仍住在香港。不過提到中山的樓價，昌哥即時雙眼發光，大讚「划算」：「二千幾蚊租三房兩廳連傢俬，成千二呎，幾爽啊！」雖然身邊不少同事紛紛北上置業，昌哥試過坐巴士去探班後，發覺自己始終是個香港人，還是習慣香港的生活節奏，暫時還是繼續做「中山旅客」就好。

拒做「老油條」

雖然口說「半退休」，但昌哥一進入工作模式絕不馬虎。他表示不會因為幾十年的經驗就變得鬆懈，每次收到劇本都會先看一次「皮毛」，標記重點場口。到了拍攝前一天，就會像學生準備考試一樣，溫習熟讀第二天的戲份。他說：「唔可以臨急抱佛腳，一定要準備好曬先安心。」

李成昌表示睇過中山樓心郁郁。（陳順禎 攝）

霸氣讓賽：獎項留畀後生仔

談到68歲的心願，昌哥表示最重要是身體健康。至於獎項？曾奪得「傑出藝員」的昌哥看得雲淡風輕，直言對「最佳男配角」已無野心。他語重心長地表示：「獎項每年得一次，對後生演員嚟講好寶貴、好有價值。我攞過（傑出藝員）就滿足啦，留返啲機會畀佢哋！」

昌哥更幽默地指了指上方，笑言要留力拿「那個獎」，疑是暗示終身成就獎，說要再做十年才夠資格。不得不說，李成昌的生活態度以致工作智慧及留機會給後起之秀的胸襟，真是無愧「綠葉王」之名。