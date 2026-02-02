曾錦燊被網民質疑節日吃過量上鏡肥腫難分　自嘲是「奶油白肥豬」

藝人曾錦燊（Charles）昨日現身一大型連鎖健身室的開幕活動，比起以往清瘦的形象，現在的他明顯變得壯碩。曾錦燊接受《香港01》訪問時透露，自2025年起他開始投放大量心機在健身，甚至聘請私人教練（PT）特訓：「因為我知道呢一行，身材管理真係非常之重要。」

曾錦燊聽從教練的意見

曾錦燊笑言，以前為了上鏡好看，一直追求「極致的瘦」，結果整個人看起來非常單薄。但在教練的建議下，他明白到要增肌就必須先「長肉」（Bulk）： 「教練叫我先儲多啲肉，之後再一次過收身。而家就喺呢個過程努力緊，我覺得而家係多咗肉嘅，等我啲肌肉再厚啲嘅時候，我再收身，我覺得會更好睇。」在這段期間，他指肌肉量有增加，而且在健身室中亦有BMI數據機，他定時會查看BMI數據：「我 check 完之後，肌肉嘅百分比（percentage）確實係高咗嘅。所以都幾開心，始終健身唔係一朝一夕，唔係練完三兩下就可以好好睇，係需要一個長時期持之以恆嘅運動。」

曾錦燊被網民質疑節日吃過量「上鏡肥咗」

隨著身形變厚，不少網民在社交平台留言指曾錦燊「上鏡肥咗」，甚至質疑他節日吃過量。對此，他表現豁達：「我本身個人係容易吸收嘅，一肥就肥咗塊臉先。而家呢個狀態，塊臉係會肥啲，所以上鏡係腫咗，不過相對地個人都精神咗。」他透露，現時手臂、胸部及背部都明顯變厚。對於是否知道自己的胸肌及手臂的闊度時，他則表示之前沒特別的量過，《香港01》特地量度了他的手臂受胸肌的闊度，他更笑言下一次再度就是希望在TVB的遊戲節目中：「因為我上年參加嘅時候，覺得自己身形未完全 Ready。我目標就係今年再參加嘅時候，身形會厚過、好過上年，呢個係我今年嘅目標。」

曾錦燊笑指自己係「奶油白肥豬」

面對之前上鏡的不好看，曾錦燊坦言沒有挫折感，反而視之為動力：「每個人喺唔同階段，嗰陣可能係一個『奶油白肥豬』咁樣嘅形象，都係一種Cute嘅形象。而家係改變緊形象嘛，可以轉下其他Style。我唔覺得嗰個階段唔好睇，只係嗰個階段嘅特色。」而而每個人喺唔同階段，嗰陣可能係一個「奶油白肥豬」咁樣嘅形象，都係一種 Cute 嘅形象。而家係改變緊形象嘛，可以轉下其他 Style。我唔覺得嗰個階段唔好睇，只係嗰個階段嘅特色。而面對著網民的評語指他胖了，他則高EQ回應：「有啲人鍾意肥啲嘛可能。」

