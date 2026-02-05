金牌綠葉女兒獲讚似葉子媚楊采妮與李若彤　曾患怪病幸得爸爸體諒

前TVB金牌綠葉李國麟有一名女兒李沅沅（李沅薐），她非常活躍於內地市場，最近有網民大讚她是葉子媚、楊采妮與李若彤的合體，亦有人指她像蔡卓妍，絕對是天花版的女神模樣。

李國麟女兒李沅沅(李沅薐）。（片段截圖）

李沅沅好靚。（片段截圖）

網民大讚李沅沅。（片段截圖）

李沅沅有意入娛樂圈

李沅沅曾在英國修讀戲劇，於上年畢業，早前更加入北京電影學院深造。李沅沅有意入娛樂圈，早前更被發現曾到ViuTV試鏡，更不時更新小紅書與網民互動。

李國麟女兒李沅沅有意入行。（影片截圖）

兩父女患有ADHD

李沅沅曾坦言兩父女都患有ADHD，爸爸的症狀甚至比她更嚴重：「我和我爸其實都有ADHD，然而他小的時候自己和家人並不知道，我奶覺得他話癆，整天說些奇怪東西，天天嗑傷這嗑傷那，還以為有髒東西上他身了，燒了幾次香爐灰水迫他喝。那個年代的人不知道什麼是ADHD，只覺得我爸爸是個壞小孩，他不受大人們的喜歡，常常被打被罵，被其他小孩排擠和欺負。後來我出生，上小學了，老師發現我上課的時候經常發白日夢懷疑我有ADHD，讓我爸媽領我去看醫生，好傢伙，醫生一問，九成的症狀他自己都對上了，還比我更嚴重。」

李國麟女兒被讚長相甜美。（微博圖片）

李沅沅幸得爸爸體諒

她又指是ADHD成就了爸爸每個的經典角色，又透露自己因為專注力的問題導致成績不太好：「但不得不說，ADHD幻想力真的可以。他藉著這個所謂的『病』創造了一個又一個經典的角色，而且ADHD對自己喜歡的事情格外專注的這個特點，亦令他演戲時特別投入和認真。我小時候因為專注力的問題導致成績不太好，但他從來沒有責怪過我。他跟我說人並沒有真正的缺點和優點，找到自己適合和喜歡的領域，『缺點』也能成為你的優點。當你覺得自己缺點很多的時候，或許只是上天想讓你發覺你並不適合這裡，你不要解讀成是自己的不好。找到對的地方，你也一定能發光發亮。希望有或沒有ADHD的你讀完這篇文章都能夠擁有美好的一天！」

女兒奴！（小紅書照片）