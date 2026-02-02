TVB視帝轉發「燒鵝Dope」Brian訪問力撐粗口文化：唔講唔代表好人

現年51歲香港Hip Hop組合「廿四味」成員之一的Brian（李凱賢）近期人氣急升，除集饒舌歌手、滑板教父、商人和演員於一身，他還喜歡分享美食，最近憑一句「燒鵝都dope」爆紅成「潮語王」。此外，於印尼出生的Brian識多國語言，因而說話中英夾雜，更曾表示「粗口係Cantonese，唔講粗口不如戒廣東話」，引起不少網民「共鳴」。而包括最近活躍threads的視帝陳展鵬，也非常認同對方對粗口文化的「見解」，他不但轉載了對方的訪問，更分享自己對這個廣東話精髓的看法，直斥社會上有太多「PK」利用不講粗口來掩飾自己。

「廿四味」成員Brian（李凱賢），近期憑藉幽默性格與一句「燒鵝都dope」在網上爆紅，成為新一代「潮語王」。（IG@jbs8five2）

陳展鵬亦轉發「燒鵝Dope」Brian的訪問，力撐粗口文化。（IG@rucochan）

Brian直言粗口是廣東話一部分

在陳展鵬轉載的訪問中，Brian表示粗口是廣東話不可或缺的一部分，更以美食作比喻：「因為我覺得粗口是廣東話的一部分，這是一種顏色，如果你用髒話來罵人就不對，但如果用來表達我覺得是可以，例如說一個咖喱雞飯好吃，即是普普通通，但如果說「好X好食」，即刻去吃。我記得有一日，我跟我的朋友說不如我們戒粗口，他說那不如戒廣東話，我又覺得對，那不如講國語啦。」

Brian曾在訪問中表示：「粗口係Cantonese，唔講不如戒廣東話。」引起網民「共鳴」（「會八十」YouTube Channel截圖）

陳展鵬斥：有太多PK掩飾自己唔講粗口

陳展鵬不僅認同Brian的說法，也有分享自己對粗口文化的理解，他寫道：「適合嘅場合適合嘅人群，最重要識得控制自己，呢個係社會責任。絕對認同，這是精髓，幾千年來嘅文化，好好運用我哋其中一種統一嘅語言文化，我哋可以有金（今）時今日，就係因為我哋有獨特嘅文化，唔講粗口唔代表係好人，有太多PK掩飾自己唔講粗口。」

陳展鵬也在threads分享自己對粗口文化的看法。（threads@rucochan）

陳展鵬直言：「唔講粗口唔代表係好人，有太多PK掩飾自己唔講粗口」。（IG@rucochan）

網民起哄求「演繹」：整返句嚟聽吓

帖文一出，吸引大批網民踴躍留言，大讚陳展鵬貼地：「鵬，你咁講係咪準備要講粗口？就算你講粗口我哋繼續係你鵬友。」、「鵬，我有個朋友叫達仔，次次講完粗口都扮晒嘢話自己冇講，正PK。」、「鵬，你嘅高見我好認同。社會上太多說話難聽過粗口，講粗口有時反而真摯文雅。」、「岩架，適當嘅粗口可以加強語氣同發洩, 但講得太多太密集同鬧人就唔好囉…」、「鵬勁貼地 已經想做好鵬友」；也有網民希望展鵬親自「演繹」示範，表示：「鵬 整返句粗口嚟聽下先。」、「鵬 一齊爆粗」、「爆粗鵬友」，非常搞笑。

網民留言。（threads截圖）