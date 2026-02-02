港姐季軍「童貞殺」冷衫勁識玩　轉身隱藏驚喜「網民不行了」

TVB劇集《非常檢控觀》熱播中，掀起一陣追劇熱潮，首周播出收視成績大好！最高收視19.7點（127萬觀眾），稱冠三線劇集！來到第三周，劇情將會愈加緊湊刺激！2022年港姐季軍梁超怡將會登場！



早年梁超怡出席大騷。（資料圖片/葉志明攝）

誰是梁超怡？

梁超怡參選《2022年香港小姐競選》後入行，其實在此之前，她亦先後參加過多項選美比賽。在《2022年香港小姐競選》中，她亦是季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」四料得主。入行後，她參與這《不可能任務》第二輯、《周六聊Teen谷》、《身體最誠實》、《吃貨橫掃深珠》及多個大騷節目拍攝。順帶一提，梁超怡在參選時亦曾被傳媒封為「翻版孫藝珍」。

梁超怡與廖慧儀主持《吃貨橫掃深珠》。（TVB圖片）

梁超怡身上的衣服被水濺至全濕透，所以姣好身材若隱若現，極具誘惑。(截圖)

「童貞殺」冷衫勁識玩

日前（02/2）梁超怡在Instagram上分享靚相，穿上一件及膝的淺藍色大毛衣，相當有冬日氣息。不過「女神」又豈會如此簡單？其實背後藏有驚喜！再「碌」多幾張就會發現，原來毛衣是露背設計，梁超怡一轉身，白滑玉背就映入眼簾，青春之中又透露出幾分性感，相當好睇！

梁超怡件冷衫好特別！（ig@chiuyiileung）

網民：扣咗安全帶？

不少網民都留言大讚好睇，又表示她是「女神」，而最搞笑的是，有網民問她行車時有沒有扣上安全帶，梁超怡也回答：「淨係影相時除咗 影完有即刻帶返㗎。」

梁超怡件冷衫好特別！（ig@chiuyiileung）

梁超怡件冷衫原來係露背裝。（ig@chiuyiileung）

梁超怡件冷衫原來係露背裝。（ig@chiuyiileung）