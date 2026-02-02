TVB視后開騷獲讚靚出新高點　路人視角神顏碾壓葉蒨文：美到失語

現年34歲的視后蔡思貝（Sisley），自奪得港姐亞軍入行後，短短7年便登上視后寶座。惟多年來，圍繞蔡思貝的負面新聞不斷，包括曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，甚至被指介入王浩信及陳自瑤的婚姻，導致觀眾緣受挫，近年影視產量更明顯大減，上一部劇集已是2024年播出的《飛常日誌》，縱然有份參演周星馳新片《女足》，但上映時間仍是成謎。雖然正值事業低潮期，但蔡思貝未有停下腳步，繼早前積極經營社交平台外，近日更演而優則唱，夥拍《女神配對計劃》兩隊人氣CP到內地舉行音樂會，獲網民大讚睇得又唱得，顏值更被指完勝同場女神葉蒨文。

蔡思貝日前聯同《女神配對計劃》兩對人氣CP葉蒨文和曾展望（GM），及羅毓儀和林俊其於廣州舉行音樂會。（小紅書圖片）

《女神配對計劃》兩對人氣CP葉蒨文和曾展望（GM），及羅毓儀和林俊其在音樂會上狂放閃光彈。（小紅書圖片）

兩隊CP又拖手又錫，甜到爆燈。（小紅書圖片）

蔡思貝聯同《女神配對》CP開騷

蔡思貝日前聯同《女神配對計劃》兩對人氣CP葉蒨文和曾展望（GM），及羅毓儀和林俊其於廣州舉行音樂會，面對兩隊CP在台上狂放閃光彈，又拖手又錫錫，甜到爆燈；相比下，「單身赴會」的蔡思貝顯得孤獨，但她勝在人氣高，獲不少粉絲到場支持，現場更設有應援花牌。蔡思貝以一襲花花白色短裙亮相，化身「仙氣小仙子」大騷白滑美背、迷人鎖骨及修長美腿，造型極之吸睛，其不俗的歌喉亦令現場觀眾大感驚喜。

蔡思貝雖然顯得有點孤單，但獲網民大讚非常靚女。（小紅書截圖）

網民讚蔡思貝真人美到失語。（小紅書截圖）

顏值碾壓葉蒨文

另外，有網民分享眾人開騷前的拜神儀式片段。片中，蔡思貝身穿黑白間條V領上衣配皮褸，將長髮束起，突顯其巴掌面和精緻五官，加上早前與父母外遊差足電，整個人靚到發光。期間，蔡思貝與近年人氣急升的葉蒨文同框，即使後者獲封女神，但兩者站在一起，蔡思貝的氣質與顏值都被讚碾壓對方。

有網民分享眾人開騷前出席拜神儀式，身穿便服的蔡思貝一樣省鏡。（小紅書截圖）

蔡思貝擁一副巴掌臉，五官精緻。（小紅書截圖）

網民紛紛留言：「靚過葉蒨文好多」、「本身就靚好多，見過真人才會明白的」、「對比之下真係好養眼」、「其實佢幾靚」、「很漂亮 而且還是13年港姐吧 氣質太好了」，甚至有人高呼：「救命，好靚」、「樣子真是無敵」、「神顏，星味十足」、「真人美到失語」。除了稱讚外，也有不少網民替她被與王浩信的緋聞影響星途而感到不值：「目前還是世界未解之謎，沒有人能拿出證據」、「本該是拍戲正好的年紀又漂亮，女主角長相，不敢想像如果那件事她是被冤枉的，那網友就是造黃謠耽誤人家前程了」、「被人造黃謠害死了」。此外，不少粉絲亦直言，期待看到這位視后能盡快有新作品面世。

網民激讚蔡思貝神顏完全碾壓「配對女神」葉蒨文。（小紅書截圖）