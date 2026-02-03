北上當紅女星失婚後撫育三子　一人拎八九件行李飛外國陪大仔讀書

現年45歲的張栢芝（Cecilia）2006年結婚，婚後誕下兩兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus)，2011年兩人宣布離婚後，張栢芝2018年再無預警宣布誕下第三胎兒子張禮承（Marcus)。張栢芝自離婚後以兒子為重，早前被網民發現在機場疑送18歲大兒子謝振軒赴澳洲讀大學。日前張栢芝又被發現拎住八、九件行李辦登機手續，飛往悉尼似乎陪大仔讀書。

張栢芝憑《忘不了》奪得金像獎影后。（微博圖片）

張栢芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

張栢芝獨自飛悉尼托運行李

近日有網民在機場見到張栢芝在櫃枱托運行李。從現場所見，張栢芝拎了至少五、六個喼、一個發泡膠箱、兩個背囊、一個手提行李箱，十分誇張。張栢芝排的是商務艙，她親自逐件拎行李擺上輸送帶，相當貼地。張栢芝之後在Instagram上載從香港飛往悉尼的影片，又在機場打卡，心情興奮。

張柏芝曾是向華強公司旗下藝人。（張柏芝微博圖片）

張柏芝為人相當寵粉。（張柏芝微博圖片）

張栢芝去年捲官司爆喊

張栢芝去年尾被前經理人余毓興及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬元預支片酬後，未有履行多部電影及經理人合約，遭索償至少1,276萬港元及要求交代相關收入帳目。張栢芝在高等法院被原訴人代表大律師追擊時問非所答，一度情緒失控爆喊：「所有嘢都係假」，要由法官安撫情緒繼續應訊。

張栢芝親自托運行李。（小紅書）

飛去澳洲悉尼。（小紅書）

獨自一人。（小紅書）

親自攞行李。（小紅書）

打卡。（小紅書）

曬出飛機路線圖。（小紅書）

香港飛悉尼。（小紅書）

似乎飛去陪大仔。（小紅書）

張栢芝（微博@張栢芝）

靚！（微博@張栢芝）

張栢芝（微博@張栢芝）

張栢芝年紀輕輕已成影后。（影片截圖）

張栢芝近年少拍攝影視作品。（張栢芝微博圖片）

張栢芝接受孩子從錯誤中學習成長。（影片截圖）