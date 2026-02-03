非常檢控觀｜莊易羚入行三年主播轉型做打女　第一次試戲即被揀中

無綫（TVB）《非常檢控觀》由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣等人主演，再加上李成昌、程可為、潘志文、戴祖儀、羅蘭姐等人參演，實在是不容錯過！金牌監制林志華以往製作《雙生陌生人》、《反黑路人甲》、《EU超時空任務》等，亦是口碑的保證。



莊易羚外型真係唔錯。（陳順禎 攝）

誰是莊易羚？

劇情推進至第三周，將迎來緊張刺激的單元故事「蝴蝶花殺手」，當中飾演關鍵角色「邢文珌」的莊易羚將會粉墨登場。提到莊易羚，相信觀眾對她並不陌生，外型硬朗、身材高挑的她曾做過童星及模特兒，更曾參加2021年國際小姐。

莊易羚參演過不少劇集，例如早期客串過《愛・回家之開心速遞》。（截圖）

莊易羚加入TVB三年

莊易羚於2022年正式加入TVB，初期先後參演《愛・回家之開心速遞》、《新聞女王》、《飛常日誌》，以及未播出的《黑色月光》、《奪命提示》、《俠醫》等。雖然戲份不算極重，但亮眼外型已成功在觀眾心中留下印象。麻雀樂團｜莊易羚憑角色IG粉激增 自爆單身多年 身邊不乏追求者

《非常檢控觀》新一個單元就有莊易羚。（陳順禎 攝）

由主播做起

早前莊易羚出席《非常檢控觀》宣傳活動時接受《香港01》訪問，就曾分享過自己加入TVB的原因及由主播轉型演員的心路歷程。「其實自己都好鍾意演戲，同埋好鍾意唱歌。跟住機緣巧合嘅機會就嚟咗，入咗嚟做E-News（娛樂新聞）嘅主持做主播，學咗好多嘢。」

莊易羚第一套參演劇集就做打女。（TVB圖片）

之前莊易羚又有新突破。（TVB圖片）

機會總是留給有準備的人

機會總是留給有準備的人，後來因為有監製（文偉鴻）給予機會，試戲後就正式加入了劇組，參演第一套作品《奪命提示》。「第一次拍正劇，有打戲，又『吸毒』，第一次有完整感情線。好多謝佢畀信任我，因為我真係好新呀。同埋佢認識我都係一個 E-News 嘅主播，佢都唔知我得唔得。同埋我去試鏡嘅時候都係試文戲。」

莊易羚透露自己會去上堂進修演技。（陳順禎 攝）

雖說入行時是新聞主持，但其實莊易羚對演戲不止有熱情，更有準備。「我本身其實一直都有做特約嗰啲啦，跟住同埋我有出去上堂，有上過跟老師，有跟過鄧志堅老師，跟住亦都有去上吓啲Workshop咁樣。」

無綫（TVB）《非常檢控觀》由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣等人主演。（陳順禎 攝）

莊易羚妹妹是莊錠欣

提到莊易羚，自然會聯想到她的妹妹、前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）。兩姊妹同樣擁有一副好嗓子與演藝天賦，為何一個赴韓做女團偶像，一個則留港在TVB發展？原來莊錠欣當年的「韓團夢」，全拜家姐所賜。

講起莊易羚，好多人都會聯想到她的妹妹莊錠欣。（截圖）

「係妹妹咁tough先可以堅持到落去」

她笑言，其實是當時想先完成大學學位，其次自認毅力不及妹妹妹：「同埋我又冇佢跳舞咁叻。唱歌呢，我哋細個都係同一間中學，同一間小學，成日都一齊唱歌，但係阿妹好細個就開始有練習跳舞，而且跳得好好！做練習生又要沒收電話，又冇得同我哋contact，所以係妹妹咁tough先可以堅持到落去，所以我⋯⋯應該唔得㗎啦，會係喊苦喊忽要返屋企嗰啲。」

莊易羚笑言，自己是推妹妹莊錠欣落「韓坑」的人。（陳順禎 攝）

「導」妹妹入韓圈

說來有趣，原來莊錠欣接觸韓國女團文化，也是因為家姐莊易羚。「因為我喺YouTube睇少女時代，嗰陣我成日播歌佢聽。無論美國、英國、韓國嗰啲都係我逼佢成日聽，韓劇都係我睇先，跟住令佢鍾意咗李敏鎬，點知佢又鍾意睇《繼承者們》，成套睇咗5，6次，所以佢一直都有學唱歌跳舞呢啲。佢同我唔同，因為一早知道自問鍾意，所以就去咗報名。」

莊易羚和妹妹妹莊錠欣感情十分好。（ig圖片）

有父母支持唔怕捱

新人入行，收入不穩是常態，修讀會計出身的莊易羚慶幸獲家人支持，亦多得監製們給予機會令她劇接劇。「應該話開始Daddy Mummy喺電視度見到我，就會覺得阿女好似做到啲嘢出嚟喎咁樣樣。同埋見到我哋真係鍾意嘅，咁所以都OK都支持嘅。同埋知道因為我有大學degree做backup嘛，咁所以佢就無咁擔心囉，即係如果你話我Year 5反叛嗰陣時，乜都無就去追夢嘅，咁佢哋可能會擔心你嘅未來比較多啲。」莊易羚自言，平時都有教唱歌，所以收入尚算不錯。