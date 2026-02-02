Kim Kardashian被爆密會美頓　酒店共聚24小時享受按摩燭光晚餐

美國名媛兼真人騷女星Kim Kardashian自與前夫Kanye West離婚後，曾被爆有大量追求者，包括王室成員、A級演員、運動員，甚至幾十億身家的行政總裁。雖然曾與諧星Pete Davidson拍過拖之外，現時還是單身。今日（2日）被爆在上周末乘私人飛機到英國，與F1冠軍賽車手咸美頓（Lewis Hamilton）共聚24小時，更享受燭光晚餐與按摩服務，全程由3名保鏢守護。

Kim Kardashian與咸美頓傳緋聞。（IG圖片）

Kim與咸美頓共渡浪漫時刻？

有知情者透露，Kim Kardashian與咸美頓共渡浪漫時刻：「Kim同咸美頓善用了酒店的設施。Kim帶了2個保鏢，咸美頓就有1個貼身護衛，但他們都隱藏在後面。」據知Kim於周六下午抵達牛津機場，兩架車已在等待她，將她載往酒店，而咸美頓則於1小時後由倫敦乘搭直升機抵達酒店。

有知情者透露，Kim Kardashian與咸美頓共渡浪漫時刻。（Getty Images）

兩人1晚花費估計128萬港元？

消息指，Kim與咸美頓所住的豪華酒店房，一晚費用約1萬港元，加上水療按摩服務，所有花費估計超過128萬港元。兩人於周日早上11時許退房，咸美頓行正門，Kim則由側門離開，同日黃昏Kim現身倫敦百貨公司。

Kim與咸美頓相識多年。（Getty Images）

Kim與咸美頓相識多年

其實Kim與咸美頓相識多年，兩人分別於美國饒舌歌手前夫Kanye West及歌手舊愛Nicole Scherzinger，在2014年於倫敦舉行的《GQ年度男士頒獎禮》一同合照。翌年Kanye更邀請咸美頓到家中過復活節，以及邀請他欣賞音樂節Glastonbury的表演。而咸美頓於2015年曾與Kim的同母異父妹妹Kendall Jenner傳出緋聞，但被男方否認。