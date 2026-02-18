專訪｜周柏豪獲封大灣區男神　被指唱兩首歌狂賺74萬：我好大感恩

歌手周柏豪「THE BLOOMING CHAPTER」粉絲見面會將於3月14日（星期六）晚上7時啟德體藝館舉行。相隔七年再次籌備香港演出，周柏豪強調自己一直維持演出狀態，「呢七年去咗好多唔同地方，做咗幾個大型巡演。」他自覺現在是演出的最佳時機，「帶咗一個更進步嘅周柏豪，嚟一個新嘅巡演。」

攝影：葉志明

周柏豪「THE BLOOMING CHAPTER」粉絲見面會將於3月14日（星期六）啟德體藝館舉行。（葉志明 攝）

相隔7年回港開粉絲見面會

周柏豪出道至今19年，出道初期，他憑藉《一事無成》、《夠鐘》等多首膾炙人口歌曲走紅，奪下新城、叱吒多個新人獎、男歌手獎和唱作人獎，躍升為一線歌手。近年，周柏豪將演藝版圖擴展至大灣區及內地多個城市，參與多個大型綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，內地人氣有升無跌。

對於重返熟悉的地方，他表示：「我唔想用『返嚟』形容，因為我從來無走過，只不過工作重心擺咗喺其他市場。」他坦言能夠在家鄉開騷意義重大，「能夠再喺香港開騷係畀到我啲親戚朋友、同學嚟到一個我更進步嘅舞台睇我演出。」

周柏豪相隔七年再次籌備香港演出。（葉志明 攝）

粉絲見面會難過搞演唱會

今次他選擇以粉絲見面會形式亮相，周柏豪直接了當解釋是「潮流興」。他直言挑戰比演唱會更大，「見面會其實仲難做，喺傳統演唱會架構上，加上更多互動環節。」他希望拉近與歌迷的距離，「我用相機影大家，透過我嘅眼去望你哋。」會否有握手、抱抱？周柏豪笑說：「可能Fans知我結咗婚，身體接觸少啲。」

談到歌單，他明白樂迷對經典作的渴望，「呢首（《一事無成》）永遠喺歌單好高嘅位置，就算鄭融唔喺度，台下有4000人同我合唱。」他預告演出將充滿驚喜，「我哋設計咗即興點唱環節，你一講，如果我有準備嗰首歌，我就唱。」

周柏豪預告粉絲見面會有機會唱《一事無成》。（葉志明 攝）

周柏豪獲封「大灣區男神」

周柏豪在內地獲封「大灣區男神」。問到香港歌手打入內地市場困難嗎？周柏豪認為：「我唔會用『打入』，因為我本身都屬於呢個大灣區。而家冇分㗎啦，呢個年代科技咁先進，音樂一體化。」他憶述在上海、南寧上節目，觀眾出乎預料要求他講廣東話；反而在深圳講普通話較吃香，「我有次喺深圳講廣東話，我以為深圳咁近香港，講廣東話好合理，但反應唔係我預期中咁，佢哋冇反應，原來深圳好多外省人打工。」他形容這次講廣東話是「失敗的計算」。

周柏豪內地人氣高企。（公關提供）

周柏豪直言在內地打拼是一個跳出舒適圈的過程。疫情期間，他試過因在內地工作，與家人分開10個月，但慶幸這10個月為他內地事業打好基礎。疫情過後，周柏豪在大灣區工作多即日來回，「北京、上海都可以即日來回。搭最早機飛上海，中午做嘢、搭最尾飛機返深圳，深圳搭車返屋企。」他笑言：「冇唔返屋企瞓嘅理由！」另外，周柏豪曾考慮在內地置業，但他因不想子女失去同學和親戚故作罷。

談到外界最關心的身價，早於2023年，有指周柏豪在深圳高級酒店為婚禮擔任表演嘉賓時，只演唱了《我的宣言》和《最好不過》兩首歌，出場費為70萬人民幣（約74萬港元），周柏豪輕輕帶過：「有人欣賞我、邀請我出席佢哋婚禮，咁神聖時刻畀我幾分鐘唱兩首歌，我好大感恩。」

周柏豪在大灣區工作通常即日來回。（葉志明 攝）

周柏豪結婚十周年大搞

工作以外，周柏豪完全回歸家庭，笑言自己已有新的身分，「呢個係主要工作，送返放學、接返放學。」周柏豪仔女報足十個興趣班，全是小朋友意願。周柏豪笑道：「我絕對唔係虎爸，放養式，最緊要小朋友開心。」周柏豪不打算追第三胎，「我同太太好享受一人湊一個。」今年適逢結婚十周年，周柏豪稱會大搞，滿足大女兒的心願，「我個女成日問，點解當年結婚唔請埋佢，十周年會俾佢哋一齊參與返。」

周柏豪透露將大搞結婚十周年。（葉志明 攝）

周柏豪與其他在內地打拼的藝人。（小紅書）