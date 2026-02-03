TVB火辣人妻凍齡狀態驚人 與劉穎鏇同框嚇窒網民：竟相差兩輪？
兩位TVB花旦陳煒和劉穎鏇近日孖公仔到馬來西亞出席公開活動，深受當地粉絲和市民歡迎。席間兩人大開金口，曾扮演「梅艷芳」的陳煒，歌喉無庸置疑，唱出《終身美麗》和《憑著愛》；而曾被笑指是「魔音」的劉穎鏇，歌喉也大躍進，此次表演亦令人驚喜。兩位生肖同屬牛的「牛女」，也趁機向大馬市民提早拜年，氣氛相當熱鬧。
陳煒女神裝曬迷人鎖骨 劉穎鏇Deep V騷纖腰
除了親和力爆燈外，兩人的顏值也吸引網民眼球。擁有「最強Body」之稱的劉穎鏇，當日放下長髮，以一襲Deep V短背心示人，不僅大曬纖腰，下身配搭長褲更將其逆天長腿的線條修飾得淋漓盡致；而身旁的陳煒亦不遑多讓，以一身深色女神長裙優雅現身，除了露出迷人鎖骨外，裙款的貼身剪裁還將其玲瓏浮凸的S身形表露無遺。加上陳煒保養極好，整體感覺看上去一點都不像52歲，網民更激讚她與28歲的劉穎鏇站在一起完全沒有違和感，留言驚嘆：「劉穎鏇&陳煒竟相差兩輪（24年）？！」
劉穎鏇與陳煒演姊妹 陳煒謙虛：我可演媽媽
兩人接受訪問時，劉穎鏇直言今次是首次與陳煒合作，期待快點有機會與對方有劇集上的合作。問到想兩人演什麼關係？劉穎鏇直言：「演兩姊妹」，哄得陳煒非常開心，而陳煒則謙虛說：「我年紀來說，我應該可以演媽媽。」網民紛紛留言：「煒哥真的很凍齡」、「說她倆相差一輪12歲，我都覺得厲害了，更別說現在是24」、「煒哥是我心中的完美女神」，大讚：「煒哥太索了」。